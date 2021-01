Dafür will David Arquette sich bei Tochter Coco entschuldigen

Schauspieler David Arquette möchte sich bei seiner 16-jährigen Tochter Coco für die Scheidung von ihrer Mutter Courteney Cox entschuldigen.

David Arquette (49, "Pushing Daisies") will sich bei seiner Tochter Coco (16) entschuldigen. " antwortete der Schauspieler auf die Frage "Bei wem wollen Sie sich am meisten entschuldigen, und warum?" mit "Bei meiner Tochter Coco, weil Scheidungen so schwierig sind." Arquette teilt die Teenietochter mit seiner Ex-Frau Courteney Cox (56, "Friends"), die er 1996 am Set der Filmreihe kennenlernte. 2010 ließ das Paar sich nach elf Jahren Ehe scheiden.

Nach der sehr öffentlichen, schwierigen Scheidung seien beide Freunde geblieben, wie Arquette vergangenen August erzählte: "Wir sind Co-Eltern für unsere Tochter, die 16 ist, und haben eine tolle Beziehung." Sie seien Freunde und kommunizierten wegen der gemeinsamen Tochter oft miteinander.

Bei "Scream 5" wieder gemeinsam vor der Kamera

Für beide Schauspieler steht mit "Scream 5" demnächst sogar ein neues gemeinsames Arbeitsprojekt an. "Wir haben uns bei 'Scream 1' kennengelernt, bei 'Scream 2' gehasst, bei 'Scream 3' geheiratet und bei 'Scream 4' scheiden lassen", beschreibt Arquette die Phasen ihrer Beziehung im Interview.

Eine romantische Wiedervereinigung der beiden Schauspieler wird es bei "Scream 5" auf jeden Fall nicht geben. Courteney Cox ist seit 2013 mit Musikproduzent Johnny McDaid (44) liiert und David Arquette heiratete 2015 seine zweite Ehefrau Christina McLarty (33), mit der er zwei Söhne hat.