Cristiano Ronaldo trauert um Fußballstar Diogo Jota

Die Fußballwelt trauert um den portugiesischen Fußballstar Diogo Jota. Unter anderem meldete sich sein Nationalmannschafts-Kollege Cristiano Ronaldo bestürzt in den sozialen Medien zu Wort.

Die Fußballwelt trauert um Diogo Jota. Der portugiesische Fußballnationalspieler und Stürmer des Liverpool FC starb im Alter von 28 Jahren bei einem Autounfall. In den sozialen Medien melden sich zahlreiche Weggefährten bestürzt zu Wort, darunter auch Topstar Cristiano Ronaldo (40). "Es macht keinen Sinn. Gerade waren wir noch zusammen in der Nationalmannschaft, gerade hast du erst geheiratet", .

Der Familie, Ehefrau und den Kindern spricht der Fußballstar sein Beileid aus: "Ich wünsche ihnen alle Kraft der Welt. Ich weiß, dass du immer bei ihnen sein wirst." Auch Jotas Bruder Andre, der ebenfalls bei dem Autounfall ums Leben kam, gedachte er: "Ruhe in Frieden Diogo und Andre. Wir werden euch alle vermissen."

Liverpool und Fußballstars trauern um Diogo Jota

Auch der Liverpool FC, bei dem Diogo Jota seit 2020 unter Vertrag stand, meldete sich mit einem emotionalen Tribut in den sozialen Medien. "Der Liverpool Football Club ist am Boden zerstört über den tragischen Tod von Diogo Jota", . Man wolle keine weiteren Kommentare geben und bittet, die Privatsphäre der Angehörigen, die "mit einem unvorstellbaren Verlust zurechtkommen müssen" zu respektieren. "Wir werden sie weiter voll unterstützen."

Der frühere Profifußballer und heutige TV-Experte Gary Neville (50) von "herzzerreißenden Nachrichten" und schickte der Familie seine Liebe und Wünsche. Der ehemalige Liverpool-Spieler Jamie Carragher (47) , er sei "absolut zerstört von den traurigen Neuigkeiten", seine Gedanken seien bei Jotas Ehefrau Rute und den drei gemeinsamen Kindern.

Diogo Jota und seine langjährige Partnerin Rute (25), mit der er drei Kinder hat, hatten erst am 22. Juni - zehn Tage vor seinem tragischen Tod - geheiratet.

Ehemaliger Verein trauert

Der Fußballklub FC Porto, wo Diogo Jota von 2016 bis 2017 spielte, : "Mit Bestürzung und tiefer Trauer richten wir den Angehörigen und Freunden von Diogo Jota und Bruder André Silva unser herzliches Beileid aus. Möget ihr in Frieden ruhen."

Tennisstar Rafael Nadal (39) schrieb in einem Post auf X: "Was für traurige und schmerzhafte Nachrichten. Meine Liebe, Zuneigung und Unterstützung an seine Ehefrau, seine Kinder, seine Familie und seine Freunde in diesem schwierigen Augenblick. Ruht in Frieden, Diogo Jota und André Silva."

Diogo Jota und sein 25 Jahre alter Bruder André Silva starben in den frühen Morgenstunden des 3. Juli 2025 bei einem Autounfall im spanischen Zamora.