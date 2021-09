Cristiano Ronaldo: Stadionverbot für Mama Dolores Aveiro

Cristiano Ronaldo liebt seine Mutter - und verbietet ihr deswegen, bei wichtigen Spielen ins Stadion zu kommen. Dort ist sie nämlich schon zweimal vor lauter Aufregung umgekippt.

Cristiano Ronaldo (36) hat seiner Mutter Stadionverbot erteilt - aus Sorge um die 66-Jährige. Demnach fiebert Dolores Aveiro bei wichtigen Spielen derart intensiv mit, dass sie schon zweimal im Stadion in Ohnmacht gefallen ist. Einmal hat sie sich dabei sogar Zähne ausgeschlagen.

Daraufhin hat Ronaldo Konsequenzen gezogen: "Ich sagte 'Hör zu, ich habe keinen Vater mehr. Ich will nicht meine Mutter auch noch verlieren, also wirst du keine Viertelfinale, Halbfinale oder Finale mehr sehen", erzählte Cristiano Ronaldo in einem sehr .

Ronaldo im goldenen Käfig

Im selben Interview beschreibt Ronaldo auch, wie er unter seiner Popularität leidet. "Weißt du, wie oft ich in den letzten zwei Jahren mit meinen Kindern in den Park gegangen bin?", fragte er Morgan demnach. "Null. Wenn ich gehe, kommen plötzlich so viele Leute. Die Kinder werden nervös sein, ich werde nervös sein, meine Freundin wird nervös sein. Ich kann nicht mit Freunden in eine Bar gehen, weil ich weiß, dass sie sich dort nicht wohl fühlen werden. Ich vermeide so etwas, weil die Leute um mich herum nervöser sind als ich.'

Einmal hat er es geschafft, dieses Problem zu umgehen: In der Neujahrsnacht von 2009 auf 2010. Da hätte er unbedingt feiern wollen, so Ronaldo: "Also zog ich eine lange Perücke und einen falschen Schnurrbart an, eine große Sonnenbrille, eine verrückte Jacke und wir nahmen unsere Freundinnen mit in diese Diskothek auf dem Dach des Hotels im Zentrum von Madrid und hatten viele Stunden eine tolle Zeit. Es war eine der besten Nächte, die ich je hatte, weil ich mich wieder frei fühlte."