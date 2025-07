Cowboystiefel im Sommer: So trägt man den Trend jetzt

Zu heiß für Boots? Im Gegenteil! Cowboyboots sind der überraschende Schuhtrend für diesen Sommer. Ob zu Kleid, Cargo oder Denim - so stylt man die Western-Boots in diesem Jahr.

Cowboystiefel im Hochsommer? Klingt erst mal nach viel zu viel Leder für heiße Tage. Doch Promis und Mode-Influencerinnen beweisen das Gegenteil: Western-Boots sind der wohl heißeste Schuhtrend der Sommermode 2025 - und lassen sich überraschend luftig und vielseitig kombinieren. Stars wie Beyoncé (43), Bella Hadid (28) und Anne Hathaway (42) machen es vor: Cowboystiefel sind nicht mehr nur Country-Fans vorbehalten, sondern gehören in jede gut sortierte Trend-Garderobe.

Cowboystiefel sind diesen Sommer im Trend

Ob in Schwarz, Weiß, Metallic oder klassischem Braun - Cowboyboots feiern 2025 ein fulminantes Comeback. Labels wie Isabel Marant, Ganni oder Chanel haben Western-Elemente längst in ihre Kollektionen integriert. Und auch auf TikTok und Instagram zeigt sich: Der Wilde Westen ist im Mainstream angekommen. Was einst fürs Reiten gedacht war, passt heute zu Denim, Midikleid und Office-Look - ganz ohne Stilbruch.

Zum kurzen Rock oder Minikleid

Der Kontrast zwischen robustem Lederstiefel und fließenden Sommerstoffen funktioniert perfekt. Besonders angesagt sind Cowboystiefel in Beige oder Weiß zu luftigen Kleidern oder romantischen Blusenkleidern. Für einen coolen Look ergänzen Sonnenbrille, Goldschmuck und Basttasche das Outfit.

Mit knielanger Cargo-Hose oder Shorts

Ein sportlicher Stilbruch gelingt und lockerem Tanktop. Dazu hohe Cowboyboots und ein Statement-Gürtel - fertig ist der legere Streetstyle-Look. Wer hier einen Stilbruch erzeugen mag, kombiniert statt Tanktop eine feminine Bluse.

Jeans in den Stiefel stecken

Dieser Look ist nicht neu, aber gerade wieder super angesagt: lässig in die Stiefel gesteckt. Dazu ein weißes T-Shirt und optional ein Oversize-Blazer - fertig ist der moderne Streetstyle.

Im Büro mit Oversize-Blazer

Klingt gewagt, funktioniert aber erstaunlich gut: Ein langer Blazer über Shorts oder Midirock kombiniert mit schlichten, hochwertigen Cowboyboots ergibt einen lässig-eleganten Business-Look für heiße Tage.

Metallic, Fransen & Farbe

Für alle, die es auffällig mögen, sind silberne, goldene oder pinke Modelle die perfekte Wahl. Beim Styling unbedingt beachten: Das restliche Outfit sollte schlicht bleiben, damit der Schuh im Mittelpunkt steht.