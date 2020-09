"Covid-19 ist eine Bestie": Wie geht es Schauspielerin Alyssa Milano?

Alyssa Milanos Infektion mit dem Coronavirus ist Monate her. Doch noch immer kämpft die Schauspielerin mit den Symptomen. Bei Instagram schreibt sie, dass sie Angst habe.

Im April hatte sich Alyssa Milano (47) mit dem Coronavirus infiziert, seitdem gibt die Schauspielerin regelmäßig Updates über ihre Gesundheit auf Instagram. : "Ich fange an, mich körperlich besser zu fühlen." Sie nehme immer noch alle drei Tage Aspirin, um ihr Blut zu verdünnen, zudem Fischöl, Vitamin C, B, D und Zink.

Überstanden ist die Krankheit aber nicht. Noch immer habe Milano gelegentlich Herzrasen oder vergesse, was sie sagen wollte. "Der absolut schlimmste Teil an der Sache", wie sie sagt. Dennoch gehe es der 47-Jährigen "bei weitem nicht mehr so schlimm wie vor ein paar Wochen". "Manchmal habe ich allerdings große Angst", schreibt sie. "Nicht davor, wieder krank zu werden, sondern davor, dass meine Liebsten krank werden könnten. Ich möchte nicht, dass sie diese Krankheit bekommen. Sie ist eine Bestie."

"Ich hatte Todesangst"

In vergangenen Updates hatte Milano unter anderem von ihrem Covid-19-bedingten Haarausfall berichtet. Auch ihren Geruchssinns hatte sie verloren. Auf einem der Fotos, , war sie zudem mit Beatmungsgerät zu sehen und beschrieb, dass es sich angefühlt hätte, als würde ein Elefant auf ihrer Brust sitzen. "Ich hatte Todesangst", erklärte die Schauspielerin, die ihre Follower mit diesen Posts vor allem darauf hinweisen möchte, die Krankheit nicht zu unterschätzen - und weiterhin Masken zu tragen.