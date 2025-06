Cover enthüllt: Boris Becker verrät neue Details zu seinem Buch

Boris Becker wird in seinem neuen Buch "Inside" wohl ausführlich über seine Zeit im Gefängnis berichten. Darauf weist auch das Cover hin, das der Ex-Tennisstar nun enthüllte.

Boris Becker (57) hat das Cover seines neuen Buches enthüllt. Darauf zu sehen ist die Hälfte seines Gesichts in Nahaufnahme. Das Werk trägt den Titel "Inside" mit dem Zusatz "Gewinnen - Verlieren - Neu beginnen" und wird am 10. September bei Ullstein erscheinen.

, das er in mehreren Sprachen zeigt, verrät der ehemalige Tennisstar zudem, dass das Buch das Persönlichste sei, das er je gemacht habe. "Es ist eine Reflexion über eine der härtesten Erfahrungen in meinem Leben - einschließlich meiner Zeit im Gefängnis - und alles, was davor und danach kam." Er habe "über die Triumphe und die Misserfolge" geschrieben, so Becker, und darüber, "was es bedeutet, wirklich neu anzufangen, wenn man am Tiefpunkt angelangt ist".

Auf die Zeit im Gefängnis weist das Cover ebenfalls hin: Unter dem Buchtitel steht dort "A2923EV", Boris Beckers einstige Häftlingsnummer. Im April 2022 war er wegen des Vorwurfs von Insolvenzstraftaten zu 30 Monaten Haft verurteilt worden. Rund sieben Monate davon saß er in den Gefängnissen Wandsworth und Huntercombe ab.

In seinem Buch schildert er laut dem Verlag sein Leben hinter Gittern, "von der brutalen Realität in zwei der härtesten Gefängnisse Englands bis hin zu neuen Freundschaften und unerwarteten Lektionen in Sachen Resilienz, die sein Leben aufhellten". Becker erzählt demnach auch von den Entscheidungen, die ihn ins Gefängnis geführt haben, "reflektiert seine Fehler und den Preis des Ruhms". Zudem beschreibt er, wie er durch "neue Beziehungen, hart erlernte Überlebenstechniken und die Philosophie des Stoizismus beginnt", sein Leben und seinen Ruf wieder aufzubauen.

"Eine der schmerzhaftesten Erfahrungen meines Lebens"

Bei der ersten Ankündigung von "Inside" im März : "Im vergangenen Jahr habe ich mir erlaubt, tief in eine der schmerzhaftesten Erfahrungen meines Lebens einzutauchen. Ich wurde mit Erinnerungen konfrontiert, die ich lieber vergessen würde, mit Albträumen, die mich immer noch verfolgen, und mit Gefühlen, von denen ich nicht wusste, ob ich sie überleben würde. Das Schreiben war mein Versuch, zu heilen und einen Weg zu finden, dem Ganzen einen Sinn zu geben." Nun sei er bereit, das Erlebte und Erlittene mit seinen Leserinnen und Lesern zu teilen.

Nach Verbüßen seiner Haftstrafe schien es zuletzt für den 57-Jährigen nur noch aufwärtszugehen. Neben neuen beruflichen Herausforderungen wie TV-Auftritten und einem Podcast machte seine Hochzeit mit Lilian de Carvalho Monteiro sein privates Glück perfekt. Sie hatte ihm auch in der Zeit seiner Haft zur Seite gestanden. Das Paar gab sich im September 2024 im italienischen Portofino das Jawort.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert