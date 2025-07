Cousine von Prinz William und Prinz Harry ist tot: Rosie Roche mit nur 20 Jahren gestorben

Trauer im britischen Königshaus: Die Cousine von Prinz Harry und Prinz William ist im Alter von 20 Jahren gestorben. Wer war Rosie Roche und was ist über ihren Tod bekannt?

Prinz Harry und Prinz William müssen einen tragischen Verlust verkraften. Mit nur 20 Jahren ist ihre Cousine Rosie Roche gestorben. Die Polizei stuft ihren Tod als nicht verdächtig ein.

Cousine von Prinz Harry und Prinz William mit 20 Jahren gestorben

Am 14. Juli wurde die Verwandte der Royals leblos von ihrer Mutter und Schwester in ihrem Zuhause in Wiltshire gefunden – das berichten britische Medien wie " " auf Berufung der Polizei. Kurz vor ihrem Tod soll Rosie Roche für einen Trip mit Freunden gepackt haben. Neben ihr soll außerdem eine Schusswaffe aufgefunden worden sein.

Dem Gerichtsmediziner zufolge werde das Ableben der Royal-Cousine als "nicht verdächtig eingestuft" und es liege "keine Beteiligung Dritter vor". Prinz Harry und Prinz William müssen sich nun von Rosie Roche verabschieden. Für die königliche Familie dürfte der Tod ihrer Verwandten schmerzliche Erinnerungen wecken. Bereits im Februar 2024 verstarb Thomas Kingston, Ehemann von Lady Gabriella Kingston, im Alter von nur 45 Jahren.

Rosie Roche gehörte zur Familie von Prinzessin Diana

Besonders Prinz William und Prinz Harry könnte der Verlust hart treffen. Rosie Roche war die Enkelin von Prinzessin Dianas Onkel. Ob damit nun alte Wunden aufgerissen werden? Bislang haben sich die Royals noch nicht zu ihrem Verlust geäußert.

Zum Zeitpunkt ihres Todes studierte Rosie Roche an der Universität Durham Englische Literatur. Eine Sprecherin der Uni erklärte "Mirror" zufolge, dass sie "schmerzlich vermisst" werde. Ihre Beisetzung soll im engsten Familienkreis stattfinden. In der Traueranzeige von " " heißt es: "Ein Gedenkgottesdienst findet zu einem späteren Zeitpunkt statt."

Ob auch Prinz Harry und Prinz William zur Beerdigung anwesend sein werden, ist bislang nicht bekannt. Das Verhältnis der Brüder gilt seit Jahren als angespannt, es soll derzeit kein Kontakt zwischen den beiden geben. Vielleicht nutzen sie ihren tragischen Verlust, um über ihre Differenzen hinwegzusehen und sich wieder anzunähern.