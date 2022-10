Country-Legende Loretta Lynn ist gestorben

Country-Star Loretta Lynn ist gestorben. Die Musiklegende wurde 90 Jahre alt. Sie zählte zu den erfolgreichsten Country-Sängerinnen der USA.

Musiklegende Loretta Lynn (1932-2022) ist tot. Die US-amerikanische Countrysängerin ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Die traurige Nachricht gab ihre Familie in einem Statement bekannt, . Demnach starb Lynn am Dienstag (4. Oktober) in ihrem Haus in Hurricane Mills, Tennessee.

Country-Legende in den USA

In den 1960er und 70er Jahren zählte Loretta Lynn zu den erfolgreichsten Country-Sängerinnen der USA. Ihr bekanntester Song handelt von ihrer Herkunft: "Coal Miner's Daughter", übersetzt "Tochter eines Bergarbeiters". Als diese wurde sie 1932 in einer Siedlung in den Appalachen geboren.

In den 1960er Jahren begann sie ihre lange Gesangskarriere. Lynn veröffentlichte 70 Alben, 2021 erschien ihr letztes mit dem Titel "Still Woman Enough". Dreimal wurde die Sängerin mit einem Grammy ausgezeichnet.