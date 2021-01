Corona-Isolation bricht John Stamos das Herz

John Stamos sehnt sich nach seinem Sohn und dieser sich offenbar auch nach ihm. Die Corona-Isolation macht es dem Schauspieler allerdings aktuell unmöglich, bei ihm zu sein.

-Star John Stamos (57) muss ein drittes Mal in Corona-Isolation, . Er sei dem Virus erneut ausgesetzt gewesen und müsse sich nun "für weitere zehn Tage isolieren". Eine notwendige Maßnahme, wie der Schauspieler selbst zu wissen scheint. Schließlich appelliert er an seine Follower: "Leute, bitte haltet euch an die Regeln. Eure Handlungen beeinflussen so viel mehr Leben als nur euer eigenes." Leicht falle Stamos die Isolation allerdings nicht.

Der Schauspieler vermisst seinen zweijährigen Sohn Billy, den er gemeinsam mit Ehefrau und Schauspielerin Caitlin McHugh (34, ) hat. Und auch der Junge scheint große Sehnsucht nach seinem Vater zu haben. Bei Twitter schreibt Stamos: "Mein Sohn ist gestern Abend weinend ins Bett gegangen und weinend aufgewacht, weil er nicht bei seinem Vater sein kann." Sicherlich keine schöne Vorstellung für den 57-Jährigen.

