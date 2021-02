Corona-Infektion von Herbert Reul bestätigt

Auch der PCR-Test war positiv: Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Am Montag wurde bekannt, dass sich der CDU-Politiker Herbert Reul (68) in häusliche Quarantäne begeben hat, nachdem ein Corona-Schnelltest bei ihm positiv ausgefallen war. Ein PCR-Test habe nun bestätigt, dass sich der Innenminister von Nordrhein-Westfalen mit dem Virus infiziert habe, wie unter anderem der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet.

Dem Politiker soll es "den Umständen entsprechend gut" gehen, hieß es nach übereinstimmenden Medienberichten am Montag. Reul ist der erste Minister der nordrhein-westfälischen Landesregierung, der sich mit dem Coronavirus angesteckt hat. Er war dem Bericht zufolge am Donnerstag auf einem Pressetermin in Köln, mehrere anwesende Personen sollen sich deshalb nun in Isolation begeben haben.