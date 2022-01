Corona-Infektion: Alle erkrankten BTS-Mitglieder wieder genesen

Jin, Suga und RM von der südkoreanischen Boygroup BTS haben sich vom Coronavirus erholt. Die Musiker können zu ihren "täglichen Aktivitäten zurückkehren", heißt es in einer Mitteilung ihres Labels.

Jin, RM und Suga von der südkoreanischen Gruppe BTS sind von Corona genesen. Das gab das Label Big Hit Music auf der Fan-Plattform Weverse bekannt. Suga sei demnach als erstes genesen, kurz darauf hätten sich auch RM und Jin wieder erholt. "Wir wollen uns bei allen Fans bedanken, die sich um die Gesundheit unserer Künstler gesorgt haben, genauso wie denen, die im Medizinsektor arbeiten und alles dafür tun, dass wir Covid-19 überstehen", . Die Künstler können nun zu ihren "täglichen Aktivitäten zurückkehren", heißt es.

Alle drei Mitglieder hätten "keine speziellen Symptome" des Coronavirus aufgezeigt. Lediglich Jin soll zu Beginn "leichtes Fieber" verspürt haben. Die anderen vier Musiker, J-Hope, Jimin, V und Jungkook wurden negativ auf Corona getestet. Aus einer früheren Mitteilung ging hervor, dass alle sieben Mitglieder bereits im August ihre zweite Corona-Schutzimpfung erhalten haben.

BTS erlauben sich eine kleine Pause

Anfang Dezember kündigte das Management von BTS an, die Band würde sich eine Auszeit genehmigen. Seitdem eröffneten alle sieben Jungs ihre eigenen Instagram-Accounts. Im März wollen die Multitalente im Rahmen ihrer "Permission to Dance on Stage"-Tour in Seoul auftreten.