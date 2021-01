Corona-Impfung stimmt Steve Martin nachdenklich

Schauspieler Steve Martin hat seine erste Corona-Impfung erhalten. Er ist glücklich, hat aber auch eine schlechte Nachricht zu verkünden.

Schauspieler und Komiker Steve Martin (75, ) hat seinen Fans sowohl eine gute als auch eine schlechte Nachricht zu überbringen. : "Ich wurde gerade geimpft!" Dies sei die gute Nachricht. Die schlechte: "Ich wurde geimpft, weil ich 75 Jahre alt bin."

Doch Spaß beiseite. Der Schauspieler zeigte sich für die erhaltene Corona-Impfung dankbar. Der Impftermin in New York City, für den er sich online angemeldet habe, sei "von der US-Armee und der Nationalgarde perfekt organisiert" gewesen, schrieb Martin. Sein Schlusswort: "Danke an alle und danke an die Wissenschaft."

