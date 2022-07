Constance Wu: Selbstmordversuch wegen Shitstorm auf Twitter

Nach knapp drei Jahren Funkstille meldet sich Schauspielerin Constance Wu auf Twitter mit einem langen Statement zurück. Darin beschreibt sie, dass sie sich wegen eines Shitstorms auf der Plattform 2019 das Leben nehmen wollte.

Constance Wu (40) hat sich fast drei Jahre nach ihrem Rückzug wieder auf Twitter angemeldet. erklärt sie ihre Abwesenheit - und berichtet, dass ein Shitstorm sie 2019 fast das Leben gekostet hätte.

"Nachlässige Tweets" über die Verlängerung ihrer TV-Show hätten eine solche Empörung im Internet ausgelöst, dass sie sich schrecklich gefühlt habe, so Wu. Das Fass zum Überlaufen brachten private Nachrichten einer anderen asiatischen Schauspielerin. Diese hätten sie so beschämt, dass sie sich fühlte, "als hätte ich es nicht einmal mehr verdient zu leben."

Freund brachte sie in die Notaufnahme

Ein Freund habe sie gefunden und in die Notaufnahme gebracht, beschreibt Wu weiter. "Rückblickend ist es surreal, dass mich ein paar DMs davon überzeugt haben, mein eigenes Leben zu beenden, aber genau das ist passiert." Nach ihrem Suizidversuch habe sie ihr Leben überdacht, schreibt die "Hustlers"-Schauspielerin weiter. "In den nächsten Jahren habe ich meine Karriere beiseitegelegt, um mich auf meine psychische Gesundheit zu konzentrieren." Nach einer "kleinen Pause von Hollywood" und "viel Therapie" fühle sie sich nun mutig genug, ihre Geschichte zu teilen, damit diese anderen helfen könne.

In den Tweets, die für den Shitstorm sorgten, hatte sich Wu darüber ausgelassen, dass ihre Sitcom "Fresh Off the Boat" eine weitere Staffel erhalten hatte. Für ihre Rolle, die ihr zu dem Zeitpunkt nicht mehr am Herzen lag, musste sie ein anderes Projekt absagen.