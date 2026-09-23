Comeback nach 27 Jahren: Oli.P zurück bei "GZSZ"

Fast 30 Jahre nach seinem Ausstieg steht Oli.P wieder für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor der Kamera. Seine Kultfigur Ricky Marquart kehrt mit einem neuen Beruf nach Berlin zurück. Was aus dem einstigen Publikumsliebling geworden ist, verrät der Sänger selbst.

Ricky Marquart ist zurück, und er traut jetzt andere Leute. Oli.P (48) übernimmt nach 27 Jahren wieder seine Rolle in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Die Figur arbeite inzwischen als Standesbeamter, verrät der Sänger, Schauspieler und Moderator in einem von RTL veröffentlichten Interview. Zu sehen ist das Comeback am 30. September und 1. Oktober jeweils um 19:40 Uhr bei RTL. Auf RTL+ stehen die Episoden bereits eine Woche vorab zur Verfügung.

Ricky platzt in den Hochzeitstrubel

Was die Fans in Rickys Folgen erwartet, fasst Oli.P knapp zusammen: "Humor, Emotionales und Überraschungen." Es werde "knackig", kündigt er an.

Der Zeitpunkt für einen Standesbeamten könnte kaum passender sein. Philip (Jörn Schlönvoigt) und Jessica (Nina Ensmann) heiraten, doch zwischen Philip und seinem Bruder John (Felix von Jascheroff) herrscht dicke Luft. In Folge 8.619 mit dem Titel "Nicht ohne meinen Bruder" erfährt John, dass Philip Jessica noch am selben Tag das Jawort geben will und ihn gern dabeihätte. John ist berührt, springt aber nicht über seinen Schatten. Philip akzeptiert das, wenn auch wehmütig.

Ein Treppengeländer weckt Erinnerungen

Ende der 1990er-Jahre gehörte Ricky mit Cora, Nico und Nataly zu den Lieblingen des Publikums. Dabei drehte Oli.P nach eigenen Worten "nicht mal zwei Jahre" für die Serie. Dass diese Zeit für eine ganze Teenager-Generation so prägend war, sei ihm erst später bewusst geworden.

Die Rückkehr ins Studio in Potsdam-Babelsberg habe sich "ganz, ganz komisch" angefühlt. Die Kulissen seien andere, das Treppengeländer im Treppenhaus aber dasselbe. "Mir wurde klar, dass ich da locker 2.000 Mal hoch und runter bin", erzählt er. Wo früher der Fanclub-Raum mit Fanpost und einem Computer lag, über den das Team ins Internet konnte, ist heute die Kostümabteilung.

Den größten Nostalgie-Moment bescherte ihm allerdings ein Mitarbeiter am Empfang, der schon während seiner ersten "GZSZ"-Zeit dort saß. "Es waren zwar 27 Jahre Pause, aber es war so, als ob man sich täglich grüßt", sagt Oli.P.

"Man soll niemals nie sagen"

Lange überlegen musste er bei der Anfrage nicht. "Für ein Comeback bei 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' gibt es keinen falschen Zeitpunkt", betont der Sänger. Strategisch habe er seine Karriere nie geplant, er höre auf sein Bauchgefühl. Als die Frage kam, sei ihm sofort klar gewesen: "Ja geil, das ziehen wir noch mal durch."

Wie sich die Rückkehr für die Fans anfühlen könnte, erklärt Oli.P mit einem Vergleich aus seiner eigenen Kindheit. Würde David Hasselhoff (74) verkünden, dass es mit "Knight Rider" weitergeht, wäre er selbst begeistert. Seine Botschaft an alle, die fast 30 Jahre auf ein Wiedersehen gewartet haben, lautet deshalb: "Man soll niemals nie sagen."

Auch musikalisch läuft es für ihn weiter. Sein Hit "Flugzeuge im Bauch" wurde in diesem Jahr mit siebenfachem Gold ausgezeichnet. Eine besondere Karrierephase sieht Oli.P darin nicht. Er freue sich aber, schon so lange auf dieser Welle surfen zu dürfen. "Und solange meine Knie noch halten, surfe ich weiter."