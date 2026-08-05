Comeback im Rollstuhl: Promi-Liebling zurück mit Glamour-Event im Schloss

Der einstige Event-Guru verdiente einst Millionen, wurde dann schwer krank und verlor alles. Jetzt ist Michael Ecker mit einem glamourösen Schloss-Event und einer neuen Auszeichnung zurück. Oliver Pocher moderiert – Spitzenköche und Stars feiern mit.

Michael Ecker sitzt seit 2017 im Rollstuhl. Er verlässt seit vielen Jahren kaum noch sein idyllisches Zuhause.

Er war einer der schillerndsten Macher der internationalen Eventbranche. Ob Olympische Spiele, Fußball-Weltmeisterschaften, FC-Bayern-Meisterschaften, Goldene Kamera oder Formel 1 – Michael Ecker (57) war mit seinen Unternehmen über Jahrzehnte dort im Einsatz, wo die ganz großen Stars, Prominente und Gala-Abende stattfanden.

Als Eventdesigner verantwortete Michael Ecker einst die Hospitality- und VIP-Bereiche

Michael Ecker stieg in den Nullerjahren zum führenden Eventdienstleister Europas auf. Der Münchner führte insgesamt 27 Firmen, organisierte VIP-Events für Weltstars wie Whitney Houston, Tina Turner oder Joe Cocker. Sein Equipment – darunter Gläser, Besteck und Dekoration – kam nach eigenen Angaben bei mehr als einer Million Veranstaltungen weltweit zum Einsatz.

Ecker zeigte sich selbst gern auf rauschenden Partys mit illustren, prominenten Gästen. Über 15 Jahre lang war er als Eventkönig ein beliebter Promimagnet. Der umtriebige Geschäftsmann war fester Bestandteil des Münchner Nachtlebens. Acht Lokale an den besten Adressen der Stadt gehörten ihm, darunter Kay's Bistro.

Zu Michael Eckers engsten Freunden gehörten das Magier-Duo Siegfried und Roy sowie Schlager-Stars, wie etwa Heino. Hier feierte man 2012 im Postpalast © imago/Lindenthaler

Der berufliche und private Absturz: "Ich war dreimal klinisch tot"

Dann kam der tiefe Fall. Schwere Erkrankungen, mehrfaches Organversagen und vier Herz-OPs kosteten ihn fast das Leben. "Ich war dreimal klinisch tot, 54 Monate in der Klinik, davon 14 Monate auf der Intensivstation und 13 Monate im Koma", sagt Ecker der AZ. Seine Unternehmen verkaufte er, ehe sie Insolvenz anmeldeten. Sein rechter Unterschenkel musste amputiert werden. Heute sitzt der 57-Jährige im Rollstuhl und gilt als zu 100 Prozent schwerbehindert.

Posiert mit Zylinder: Michael Ecker im Jahr 2008 mit seinem Ferrari F430 © imago/Stefan M Prager

Aufgeben kam für ihn nie infrage. Jetzt will es der einstige Eventkönig aber noch einmal wissen. Der Münchner meldet sich mit einem Projekt zurück, das größer kaum sein könnte.

Preisverleihung mit 750 Plätzen und Promis auf Schloss Dachau

"Die Goldene Kamera gibt es nicht mehr und auch der Bambi wird 2026 nicht mehr verliehen. Ich bringe jetzt eine neue Preisverleihung an den Start", sagt Ecker selbstbewusst zur AZ. 750 Plätze sind dafür eingeplant.

Kult-Schauspieler Otti Fischer (li.) und Sänger Abi Ofarim (re.) beim Sommerfest von Michael Eckers Firma Futurecom im Jahr 2013 © BrauerPhotos

Am 6. September feiert auf Schloss Dachau ihre Premiere. Parallel erscheint die sechsbändige Buchreihe "Der Eventkönig", in der Michael Ecker seine außergewöhnliche Lebens- und Leidensgeschichte erzählt.

Historische Kulisse: Schloss Dachau diente einst den Wittelsbachern als Sommerresidenz. Hier feiert die neue Preisverleihung Goldene Flamme ihre Premiere. © imago/imagebroker

Goldene Flamme als Auszeichnung für Top-Persönlichkeiten

Mit der Goldenen Flamme werden elf Top-Persönlichkeiten aus Medizin, Charity, Kulinarik, Gesellschaft, Sport und Kultur ausgezeichnet. Geehrt werden Menschen, die Verantwortung übernommen, Grenzen überwunden und andere nachhaltig inspiriert haben.

Für Ecker steckt hinter der Gala weit mehr als eine Preisverleihung. Es ist ein persönliches Herzensprojekt und zugleich ein Beweis für sich selbst, dass er trotz seines Handicaps noch einmal ein riesengroßes Glamour-Event auf die Beine stellen kann – mit der Hilfe seines Kumpels und Ex-Geschäftspartners Johannes Meyer. "Ich bin froh, dass ich ihn habe. Ich kann wegen meiner körperlichen Situation nur selten mein Haus verlassen. Aber viele Meetings finden bei mir zu Hause statt."

Die beiden Futurecom-Gründer Johannes Meyer (li.) und Michael Ecker (re.) wurden 2013 im Beisein von Franz Beckenbauer auf der BUSCHE-Gala ausgezeichnet © BrauerPhotos

Michael Ecker: Verleihung soll mein Vermächtnis werden

Der AZ sagt Ecker weiter: "Die Goldene Flamme soll mein Vermächtnis und zugleich ein Dankeschön an München werden. Hier habe ich große Erfolge gefeiert, aber auch schwierige Zeiten erlebt. Wo Licht ist, da ist eben auch Schatten. Ich möchte Menschen Mut machen, die vielleicht auch im Rollstuhl sitzen, einen geliebten Menschen verloren haben oder arbeitslos sind. Egal, wie aussichtslos die Situation erscheinen mag: Man darf niemals den Kopf in den Sand stecken. Nach diesem Grundsatz habe ich mein Leben lang gelebt."

Michael Ecker liebte den großen Auftritt und das süße Leben © imago/Stefan M Prager

Viele Promi-Gäste werden erwartet

Für die Gala-Premiere hat man ein hochkarätiges Programm zusammengestellt. Dutzende Prominente sind eingeladen. Oliver Pocher führt durch den Abend. Musikalisch treten unter anderem Nino de Angelo, Ramon Roselly, Marie Wegener, Katharina Eisenblut, Max Weidner und Dave Kaufmann auf.

Zwölf Spitzenköche bereiten Acht-Gänge-Menü zu

Auch kulinarisch soll die Veranstaltung Maßstäbe setzen. Zwölf Spitzenköche – darunter Bobby Bräuer, Anton Schmaus, Holger Stromberg, Hans-Peter Wodarz, Martin Scharff, Mario Gamba und Drei-Sterne-Koch Julian Stieger – kreieren gemeinsam ein exklusives Acht-Gänge-Menü.

Kennen sich schon lange: Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann und Michael Ecker © BrauerPhotos

Für Michael Ecker ist die Rückkehr auf die große Eventbühne deshalb weit mehr als ein berufliches Comeback. Es ist der Versuch, nach den wohl schwersten Jahren seines Lebens noch einmal ein neues Kapitel aufzuschlagen. "In den nächsten Wochen werde ich noch einmal alles geben und meine Energie bündeln müssen", so Ecker zur AZ.