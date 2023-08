Comeback-Hammer beim "Supertalent": Dieter Bohlen kommt zurück – wer sonst noch in der Jury sitzt

"Das Supertalent" kommt zurück! Nachdem die Quoten der Casting-Show nach dem Weggang von Dieter Bohlen in den Keller gesunken sind und RTL die Casting-Show 2022 ausgesetzt hat, folgt nun das Comeback. Und die neue Jury hat es in sich.

Was wäre RTL ohne Dieter Bohlen? "Familienfreundlicher", dachte sich der Sender wohl und verbannte den Pop-Titan aus dem Programm. Gut lief die Trennung allerdings nicht.

Also kehrte Bohlen zurück und war bereits bei der letzten Staffel von DSDS wieder mit am Start. Jetzt soll der Entertainer auch wieder am Jury-Pult vom "Supertalent" Platz nehmen.

Dieter Bohlen wird in der "Supertalent"-Jury sitzen

Ja, Dieter Bohlen darf in der kommenden Staffel des "Supertalents" wieder fleißig auf den Buzzer hauen. Nachdem RTL nach Staffel 14 auf eine Bohlen-lose Jury gesetzt hatten und damit kläglich gescheitert war, wurde die Show 2022 wegen schlechter Quoten ausgesetzt.

Jetzt folgt das große Comeback – inklusive "Modern Talking"-Ikone Dieter Bohlen, wie der Sender bestätigte. Zuvor hatte "Bild" berichtet.

Der Pop-Titan freut sich riesig, wie er gegenüber RTL sagte: "Monatelang habe ich mir gewünscht, dass das 'Supertaltent' wieder kommt und es ist da! Wir machen eine neue neue Staffel!"

2021 versuchte sich RTL an einem neuen Jury-Konzept mit wechselnder Promi-Besetzung. Aber auch Stars wie die Ehrlich Brothers, Chantal Janzen, Lukas Podolski und Michael Michalsky konnten die Gunst der Zuschauer nicht für sich gewinnen. Die Einschaltquoten brachen dramatisch ein. 2022 fand die Show zum ersten Mal seit 15 Jahren nicht statt.

"Das Supertalent" – diese Promis sitzen in der Jury

Für die kommende Staffel setzt RTL wieder auf Altbewährtes. Neben Dieter Bohlen wird auch Bruce Darnell (66) wieder in der Casting-Jury Platz nehmen. Das Model hat bereits in der Vergangenheit die Talente der Kandidaten bewertet.

Unterstützt werden Bohlen und Darnell von zwei "Let's Dance"-Stars, wie es in der offiziellen Bekanntmachung von RTL heißt. Anna Ermakova (24), die die letzte Staffel der Tanz-Show für sich gewann und Profi-Tänzerin Ekaterina Leonova (36) werden auch dabei sein – vielleicht bringen sie den Erfolg zurück.