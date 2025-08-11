Colin Farrell erhält Golden Icon Award in Zürich

Zürich sehen ... und feiern: Colin Farrell wird beim Zurich Film Festival mit dem Golden Icon Award ausgezeichnet. Den Preis gibt es nicht nur für das Lebenswerk des Iren, sondern auch für seinen neuen Film "Ballad of a Small Player", den er in Zürich vorstellt.

Ein Jahr vor seinem 50. Geburtstag: Colin Farrell (49) erhält einen Preis für sein Lebenswerk. Das Zurich Film Festival (ZFF) zeichnet den Hollywoodstar im September 2025 mit dem Golden Icon Award aus. Seit seiner Gründung 2005 würdigt das Festival damit Schauspielerinnen und Schauspieler, die das Kino geprägt und eine ganze Generation inspiriert haben. Zu den bisherigen Preisträgern zählen Arnold Schwarzenegger (78), Hugh Grant (64) und zuletzt Kate Winslet (49).

"Colin Farrell gehört zu den temperamentvollsten und charismatischsten Charakterdarstellern des Autorenkinos", lobt Festival-Chef Christian Jungen in einem Statement. Der Schauspieler überzeuge als "Bösewicht genauso wie als romantischer Held und auch in komplexen Rollen dazwischen".

Colin Farrell: Zu Gast mit neuem Film "Ballad of a Small Player"

Den Golden Icon Award bekommt Colin Farrell nicht nur für sein Lebenswerk, sondern auch für seinen neuen Film "Ballad of a Small Player", den er in Zürich vorstellen wird. Der Ire verkörpert darin einen britischen Glücksspieler, der sich im asiatischen Spieler-Mekka Macau vor Schuldnern versteckt.

Regie bei "Ballad of a Small Player" führt der in Deutschland geborene österreichisch-schweizerische Regisseur Edward Berger (55). Mit "Im Westen nichts Neues" und "Konklave" hat sich Berger international einen Namen gemacht.

"Freue mich riesig darauf, durch die Straßen zu schlendern"

Der Trip zum ZFF wird Colin Farrells erster Besuch in Zürich. "Ich freue mich riesig darauf, durch die Straßen zu schlendern, guten Kaffee zu trinken und das Zürcher Leben kennenzulernen", erklär der Star in einem Statement. "Es ist sowohl großzügig als auch bewegend, dass meine jahrelange Arbeit im Bereich Film von einem derart renommierten Festival gewürdigt wird, das das Kino aus allen Teilen der Welt feiert."

Colin Farrell wird am 27. September 2025 über den grünen Teppich des Zurich Film Festival schreiten. Am Tag darauf soll er in der größten Stadt der Schweiz eine Masterclass halten, in der er Einblicke in seine Arbeit gibt.

Colin Farrell wurde um die Jahrtausendwende zum Star und spielte in Blockbustern wie "Minority Report". Später wandte er sich verstärkt eigenwilligen Indie-Produktionen zu, von "Brügge sehen ... und sterben?" bis "The Banshees of Inisherin".