Co-Stars Emily Blunt und Dwayne Johnson strahlen in Venedig

Das Promi-Duo Emily Blunt und Dwayne Johnson hat beim Photocall zu "The Smashing Machine" in Venedig Arm in Arm für die Fotografen posiert. Bei der Pressekonferenz schwärmte "The Rock" über seinen Co-Star.

Emily Blunt (42) und Dwayne "The Rock" Johnson (53) gehören zu den Stargästen der Filmfestspiele von Venedig. Die "The Smashing Machine"-Co-Stars zeigten sich bereits am Samstag zusammen in der Lagunenstadt. Am Montag stand nun der Photocall zu ihrem Film an.

Das Duo zeigte sich bestens gelaunt vor den Fotografen. "The Rock" wählte einen lässigen Look mit weißer Leinenhose und dunkelblauem Poloshirt. Emily Blunt erschien in einem babyblauen Kleid mit goldenen Trägern, das ihre schmale Silhouette zur Geltung brachte.

"The Rock" besucht die Filmfestspiele von Venedig zum ersten Mal. erklärte er, wie überwältigend dies für ihn sei. "Verhalte dich einfach so, als wärst du schon einmal dort gewesen, und versuche, cool zu bleiben" - diesen Ratschlag habe er bekommen. "Ich habe versucht, das zu tun, aber es fällt mir schwer, mich zu fassen", erklärte Johnson. "Ein Traum wird wahr", betonte er auch.

Dwayne Johnson übernimmt in dem Sportdrama "The Smashing Machine" die Hauptrolle des Ringers und Mixed-Martial-Arts-Kämpfers Mark Kerr (56). Emily Blunt verkörpert Kerrs damalige Freundin. Neben der Karriere des Sportlers wird auch seine Abhängigkeit von Schmerzmitteln in dem Film von Regisseur Benny Safdie (39) thematisiert. Nachdem der Streifen in Venedig seine Weltpremiere feiert, soll er Anfang Oktober in die Kinos kommen.

Co-Stars stehen sich nahe

Nach dem Fantasy-Abenteuerfilm "Jungle Cruise" stehen Emily Blunt und Dwayne Johnson zum zweiten Mal zusammen vor der Kamera. Wie besonders die Verbindung der beiden ist und wie wichtig die Ehefrau von John Krasinski (45) bei dem neuen Projekt war, machte "The Rock" auf der Pressekonferenz deutlich. "Von Anfang an, seit wir gemeinsam an 'Jungle Cruise' gearbeitet haben, hat sie mich wirklich ermutigt und an mich geglaubt." Er stehe Blunt sehr nahe und habe ihr viel von allem erzählt, "was ich durchgemacht habe", fügte Johnson an. "Und dann war Benny auf der anderen Seite und sagte: 'Hey, ich bin für euch beide da' und 'Lasst es uns versuchen'. Diese Verwandlung wäre also nicht möglich gewesen, ohne die Unterstützung und Ermutigung meines besten Freundes, der mir einfach gesagt hat: 'Du schaffst das.'"