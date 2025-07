Cliff Richard über Bühnenabschied: "Könnte nächstes Jahr tot sein"

Im November startet Cliff Richard seine "Can't Stop Me Now"-Tour durch Australien, Neuseeland und Großbritannien. Doch eines könnte ihn stoppen: sein hohes Alter. Denn der Sänger wird bald 85 - und denkt deshalb auch laut über einen Abschied von der Konzertbühne nach.

Am 14. Oktober feiert Cliff Richard seinen 85. Geburtstag. Mit Blick auf sein Alter denkt der britische Sänger, der 1995 als erster Popstar von Queen Elizabeth II. (1926-2022) zum Ritter geschlagen wurde, allmählich auch darüber nach, etwas kürzerzutreten. Ab November geht er aber erstmal noch auf Tour. Es könnte seine letzte sein.

Touren findet er "sehr anstrengend"

Wie , sagte Richard einem neuseeländischen Radiosender: "Das Touren werde ich wahrscheinlich irgendwann aufgeben müssen. Es ist sehr anstrengend, und wenn man morgens aufwacht, weiß man nie, ob die Stimme noch da ist." Im November wird er im Rahmen seiner "Can't Stop Me Now"-Tour in Australien und Neuseeland erwartet, bevor er für weitere Konzerte in seine Heimat zurückkehrt.

Womöglich werden das die letzten Auftritte seiner langen Karriere. Auf die Frage, ob es seine Abschiedstournee sei, antwortete er: "Ich könnte nächstes Jahr tot sein! Deshalb denke ich gar nicht mehr daran. Es ist so eine Sache. Wenn ich älter werde, werde ich vielleicht weniger leistungsfähig sein, also kann ich es nicht sagen."

Auf die wildesten seiner berühmten Tanzschritte will er bei seiner Tour aber bereits verzichten. Denn er wolle nicht wie ein Achtzigjähriger wirken, der "versucht, 18 zu sein".