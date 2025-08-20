Claudia und Stefan Effenberg: Sie planen ihre dritte Hochzeit

Nach ihrer lebensbedrohlichen Lungenembolie will Claudia Effenberg ihren Mann Stefan Effenberg zum dritten Mal heiraten. Noch dieses Jahr soll es soweit sein - diesmal in einem selbst designten Prinzessinnenkleid.

Die Liebe hat bei Claudia Effenberg (59) eine neue Dimension erreicht. Nach 23 gemeinsamen Jahren will die Designerin ihren Ehemann, Ex-Fußballprofi Stefan Effenberg (57), zum dritten Mal heiraten. Der Grund dafür ist dramatisch und bewegend zugleich: Im Dezember erlitt sie eine lebensbedrohliche Lungenembolie, die sie beinahe das Leben gekostet hätte.

Claudia Effenberg: "Der große Wunsch kam von Stefan"

"Der große Wunsch kam von Stefan - nach meiner Lungenembolie. Weil ich da fast gestorben wäre. Danach hat er mich gefragt, ob ich ihn noch einmal heiraten will. Da habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Aber wenn, nur in Weiß", v .

Diesmal soll alles anders werden als bei den ersten beiden Hochzeiten. 2004 gaben sich die Effenbergs das erste Jawort am Strand von Sanibel Island in Florida - ziemlich leger gekleidet. 2014 erneuerten sie ihr Ehegelübde, wieder in den USA. Jetzt, elf Jahre später, hat Claudia ganz konkrete Vorstellungen: "Ich werde mein eigenes Hochzeitskleid dafür designen" und sie werde "in einem echten weißen Prinzessinnenkleid" heiraten. Es werde noch dieses Jahr passieren, verriet sie zudem.

Hüft-OP als Auslöser für die Lungenembolie?

Der Weg zu diesem romantischen Neuanfang war alles andere als leicht. Wie Claudia Effenberg bereits im Januar bei "RTL Exclusiv" enthüllte, hatte sie sich kurz vor Weihnachten einer Not-OP unterziehen müssen. Es habe sogar Lebensgefahr bestanden. Demnach war sie am 16. Dezember in ihrem eigenen Zuhause bewusstlos zusammengebrochen. Das bestätigte Effenberg damals auch . Ihr Gatte habe daraufhin rasch gehandelt, und einen Rettungswagen alarmiert. Im Krankenhaus angekommen, sei eine zweifache Thrombose festgestellt worden. "Beide Lungenflügel waren betroffen", verriet Effenberg dem Boulevardblatt. Der operative Eingriff war erfolgreich.

Die Designerin vermutete, dass eine Operation an der Hüfte, der sie sich 2023 aufgrund eines Haarrisses unterziehen musste, der Auslöser für ihre Lungenembolie gewesen sein könnte. Denn im Anschluss an den Eingriff habe sie sich zu wenig bewegt, wodurch sich eine Thrombose gebildet haben soll.

Zwischen Geburtstag und Hochzeit

Über den genauen Termin und Ort für die dritte Hochzeit wird im Hause Effenberg noch nachgedacht. Von "spektakulärer Party" bis zur klassischen "Hochzeit" ist offenbar alles denkbar. "Vielleicht ganz allein in einem Restaurant in Italien. Jetzt ist Stefan am Zug", so Claudia Effenberg.