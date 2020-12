Claudia Schiffer trauert um ihre Mutter

Claudia Schiffers Mutter Gudrun ist im November im Alter von 76 Jahren verstorben.

Wie "Frau im Spiegel" exklusiv erfahren haben soll, ist Gudrun Schiffer mit 76 Jahren nach langer Krankheit verstorben. Laut dem Bericht ist ein Grab auf dem Rheinberger Friedhof bedeckt mit frischen Blumengrüßen, auf einem Herz aus roten und weißen Rosen steht "Für Oma" und die Namen der Enkelkinder.

Claudia Schiffer: Unterstützung von Mutter Gudrun

Besonders in der Anfangszeit von Claudia Schiffers Modelkarriere war ihre Mutter stets unterstützend an ihrer Seite. Sie begleitete ihre zu Beginn noch minderjährige Tochter nach deren Entdeckung 1987 in einer Düsseldorfer Diskothek zu Model-Jobs rund um die Welt. Gudrun Schiffer selbst hielt sich dabei aber stets diskret im Hintergrund.

Laut "Frau im Spiegel" bestätigte das Management von Claudia Schiffer den Todesfall, das Model selbst wollte sich jedoch nicht dazu äußern.