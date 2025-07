Claudia Schiffer kauft sich in Premier-League-Klub ein

Claudia Schiffer und ihr Ehemann Matthew Vaughn investieren in den englischen Premier-League-Verein FC Brentford. Das ehemalige Supermodel zeigt sich auf Instagram bereits in einem Fanshirt.

Das ehemalige Supermodel Claudia Schiffer (54) wagt den Sprung in die Welt des Profifußballs. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem britischen Filmemacher Sir Matthew Vaughn (54), ist Schiffer beim englischen Premier-League-Klub FC Brentford eingestiegen. Die Investition erfolgte über die gemeinsame Produktionsfirma MARV und macht das Paar zu neuen Minderheitsanteilseignern des Londoner Vereins.

"Ich freue mich sehr, jetzt ganz offiziell Teil eines Fußballvereins zu sein - und darauf, all die besonderen Momente und die Faszination dieses Sports hautnah zu erleben", schrieb die 54-Jährige zu einem Foto, das sie in einem T-Shirt mit dem Vereinswappen der "Bees" zeigt.

Hollywood-Verbindung für die "Bees"

Der Verein, der sich in der abgelaufenen Saison auf dem zehnten Tabellenplatz der Premier League platzierte, mit rund 400 Millionen Pfund (ca. 460 Mio. Euro) bewertet. Gemeinsam mit dem britischen Geschäftsmann Gary Lubner verstärken Schiffer und Vaughn ab sofort die Eigentümerstruktur des Vereins, der seit 2012 unter der Führung von Mehrheitseigner Matthew Benham den Aufstieg von der dritten Liga bis in die Premier League schaffte. Wie viele Prozente Schiffer und Co. genau erwarben und zu welchem Preis, ist bislang nicht bekannt.

Vaughn, bekannt als Regisseur und Produzent von Filmen wie der "Kingsman"-Reihe, "X-Men: Erste Entscheidung" und zuletzt der Actionkomödie "Argylle", bereut nach eigenen Angaben, nicht schon früher investiert zu haben. "Meine Reise mit Brentford begann schon vor 25 Jahren, als mir ein Schauspieler sagte, es wäre ein 'großartiger Club zum Investieren'", verriet er. Als er Jahre später endlich ein Spiel besuchte, sei es "das einzigartigste, intimste und dennoch epischste Match" gewesen, das er je erlebt habe.

Vom Laufsteg ins Stadion

Für Claudia Schiffer, die mit Vaughn seit 2002 verheiratet ist und drei gemeinsame Kinder hat, bedeutet das Investment einen weiteren Schritt weg vom Modelbusiness. Die gebürtige Rheinländerin, die in den 1990er-Jahren zu den bestbezahlten Models der Welt zählte, für Marken wie Chanel und Versace arbeitete und als größte Muse von Karl Lagerfeld galt, hatte sich in den vergangenen Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Brentfords Geschäftsführer Jon Varney zeigte sich in seinem Statement begeistert über die prominenten Neuzugänge: "Es ist für uns entscheidend, dass neue Investoren die Werte unseres Clubs verstehen und widerspiegeln."