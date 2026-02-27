Claudia Effenberg sauer: Wem sie jetzt den Mittelfinger zeigt

Wenn Claudia Effenberg wütend ist, hält sie mit ihren Emotionen nicht lange hinterm Berg. Die Unternehmerin und Reality-Ikone macht ihrem Ärger jetzt Luft und zeigt klar den Mittelfinger. Worüber ist sie so sauer?

Claudia Effenberg war beim Friseur. Doch das scheint nicht bei jedem Anklang zu finden.

Sie ist eine Freundin der klaren Worte. Wenn Claudia Effenberg etwas nicht passt, spricht sie das auch mal öffentlich an. Mit ihren Reaktionen kann die Ehefrau von Ex-FC-Bayern-Star Stefan Effenberg durchaus polarisieren – wie etwa mit ihrer jüngsten Mittelfinger-Aktion.

Neue Frisur: Claudia Effenberg freut sich über "geniale Farbe"

Am Dienstag (24. Februar) hat Claudia Effenberg ihrem Friseur in München einen Besuch abgestattet. Für die 60-Jährige gab es einen frischen Schnitt und neue Farbe – sie strahlt in einem sanften Blond. "Danke für den perfekten Service und den mega Schnitt und die geniale Farbe", freute sie sich in einem Instagram-Beitrag über ihren Look.

Ihre Community feiert Claudia Effenbergs neue Frisur. "Wunderschön", "fantastisch" und "Bombe" ist in den Kommentaren zu lesen. Doch es scheint, als habe die ehemalige Münchnerin nicht nur Lob und Komplimente erhalten.

Kritikern zeigt sie den Mittelfinger

In einem weiteren Clip zieht Effenberg andere Seiten auf. Sie grinst verschmitzt in die Kamera und zeigt ihren Mittelfinger. An wen diese Nachricht wohl gerichtet ist? Offenbar hat die Reality-Queen, die bereits in Shows wie "Promi Big Brother" (2014), "Schlag den Star" (2021) und dem berühmt-berüchtigten Dschungelcamp (2023) zu sehen war, auch viel Kritik einstecken müssen.

Die bösen Worte richteten sich dabei wohl nicht ausschließlich auf ihre neue Frisur. Zu dem Mittelfinger-Beitrag schreibt Claudia Effenberg nämlich: "So, ohne Filter für die ganzen Spackos." Dass sie ihre Fotos und Videos in den sozialen Medien ab und an mal etwas retuschiert, ist längst kein Geheimnis mehr – und in Promi-Kreisen inzwischen Alltag. Dass die 60-Jährige immer wieder hämische Kommentare dafür kassiert, scheint sie nicht von der Bearbeitung ihrer Bilder abzuhalten. "Wenn ich 90 bin, verwende ich immer noch Filter", schrieb sie 2025 zu einem älteren Beitrag.

Für die deutliche Reaktion an ihre Hater bekommt Claudia Effenberg viel öffentlichen Zuspruch, unter anderem von Dschungelcamp-Star Nicole Belstler-Boettcher. Sie schreibt zu dem Clip: "Super siehst du aus." Mit ihrem Mittelfinger hat Effenberg klare Kante gezeigt – und es wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sie ihr Aussehen digital aufmöbelt.