AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Cirque du Soleil in München: Promis begeistert von Premiere auf Theresienwiese

Cirque du Soleil in München: Promis begeistert von Premiere auf Theresienwiese

Die besten Artisten der Welt machen gerade Station in München. Am Donnerstag feierte der Cirque du Soleil Premiere mit der neuen Show "Alegria" auf der Theresienwiese. Das wollten sich die Promis natürlich nicht entgehen lassen.
Sven Geißelhardt
Sven Geißelhardt, Franziska Hofmann |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
In München hat der Cirque du Soleil große Promi-Premiere der Show "Alegria" gefeiert.
BrauerPhotos 16 In München hat der Cirque du Soleil große Promi-Premiere der Show "Alegria" gefeiert.
Jutta Speidel
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 16 Jutta Speidel
Giulia Siegel und Ludwig Heer
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 16 Giulia Siegel und Ludwig Heer
Lilly Krug und Mitsou Jung
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 16 Lilly Krug und Mitsou Jung
Alexander Mazza und Frau Viola
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 16 Alexander Mazza und Frau Viola
Saskia Valencia
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 16 Saskia Valencia
Uschi Glas und Mann Dieter Hermann
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 16 Uschi Glas und Mann Dieter Hermann
Hannes Jaenicke und Freundin Stephanie Krogmann
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 16 Hannes Jaenicke und Freundin Stephanie Krogmann
Jens Atzorn
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 16 Jens Atzorn
Alessandra Geissel
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 16 Alessandra Geissel
Janina Hartwig
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 16 Janina Hartwig
Manuel Cortez und Saina Bayatpour
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 16 Manuel Cortez und Saina Bayatpour
Tanja Lanäus
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 16 Tanja Lanäus
Sepp Schauer und Corinna Binzer mit Tochter Miriam
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 16 Sepp Schauer und Corinna Binzer mit Tochter Miriam
Ottfried Fischer und Frau Simone Brandlmeier
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 16 Ottfried Fischer und Frau Simone Brandlmeier
Anita Eichhorn und Alexander Keil
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 16 Anita Eichhorn und Alexander Keil

In knapp fünf Monaten werden auf der Theresienwiese wieder Bierzelte, Achterbahnen und Snackbuden für das Oktoberfest 2026 aufgebaut. Bis es soweit ist, liegt die Fläche allerdings nicht komplett brach: Der Cirque du Soleil gastiert dort aktuell mit seinem Programm "Alegria". Wie kam die VIP-Premiere am Donnerstag an?

Uschi Glas im Zirkus-Fieber: "Ich bewundere das sehr"

Von 5. Februar bis 15. März gibt es fast täglich mehrere Vorstellungen im weltgrößten mobilen Zirkuszelt von Cirque du Soleil. Montags ist allerdings Ruhetag, denn auch die Artisten brauchen mal einen Tag Verschnaufpause. Für Uschi Glas war es das dritte Mal, dass sie den besonderen Zirkus besuchte. "Die Präzision, der Mut – das ist für mich unbegreiflich, wie man sich so etwas erarbeiten kann und was es da für eine hohe Disziplin braucht", verriet die Schauspielerin der AZ. "Ich bewundere das sehr. Ich selbst könnte mir das nie vorstellen, schon allein in dieser Höhe teilweise."

Uschi Glas und Mann Dieter Hermann
Uschi Glas und Mann Dieter Hermann © BrauerPhotos/Dominik_Beckmann

Promis in Vorfreude auf neue Show von Cirque du Soleil in München

Auch Kollege Ottried Fischer wollte sich das Spektakel nicht entgehen lassen. Der 72-Jährige kam in Begleitung seiner Ehefrau Simone Brandlmeier. Für einige Promi-Paare schien ein Abend im Cirque du Soleil ein passendes Event für eine Date-Night zu sein. DJane Giulia Siegel erschien mit Partner Ludwig Heer, Schauspieler Hannes Jaennicke hatte seine Freundin Stephanie Krogmann dabei.

Rufus Beck war sogar mit der ganzen Familie gekommen. "Ich bin immer sehr gespannt, Cirque du Soleil ist ein Muss, wenn sie in München sind", sagte er im Gespräch mit der AZ.

Welche weiteren Promis die Premiere von "Alegria" in München feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • keinerosarotebrille gerade eben / Bewertung:

    Dass hier überhaupt drüber “berichtet” wird, obwohl die Kerth und die Hummels nicht dabei waren!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.