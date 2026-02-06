Cirque du Soleil in München: Promis begeistert von Premiere auf Theresienwiese

Die besten Artisten der Welt machen gerade Station in München. Am Donnerstag feierte der Cirque du Soleil Premiere mit der neuen Show "Alegria" auf der Theresienwiese. Das wollten sich die Promis natürlich nicht entgehen lassen.

In knapp fünf Monaten werden auf der Theresienwiese wieder Bierzelte, Achterbahnen und Snackbuden für das Oktoberfest 2026 aufgebaut. Bis es soweit ist, liegt die Fläche allerdings nicht komplett brach: Der Cirque du Soleil gastiert dort aktuell mit seinem Programm "Alegria". Wie kam die VIP-Premiere am Donnerstag an?

Uschi Glas im Zirkus-Fieber: "Ich bewundere das sehr"

Von 5. Februar bis 15. März gibt es fast täglich mehrere Vorstellungen im weltgrößten mobilen Zirkuszelt von Cirque du Soleil. Montags ist allerdings Ruhetag, denn auch die Artisten brauchen mal einen Tag Verschnaufpause. Für Uschi Glas war es das dritte Mal, dass sie den besonderen Zirkus besuchte. "Die Präzision, der Mut – das ist für mich unbegreiflich, wie man sich so etwas erarbeiten kann und was es da für eine hohe Disziplin braucht", verriet die Schauspielerin der AZ. "Ich bewundere das sehr. Ich selbst könnte mir das nie vorstellen, schon allein in dieser Höhe teilweise."

Uschi Glas und Mann Dieter Hermann © BrauerPhotos/Dominik_Beckmann

Promis in Vorfreude auf neue Show von Cirque du Soleil in München

Auch Kollege Ottried Fischer wollte sich das Spektakel nicht entgehen lassen. Der 72-Jährige kam in Begleitung seiner Ehefrau Simone Brandlmeier. Für einige Promi-Paare schien ein Abend im Cirque du Soleil ein passendes Event für eine Date-Night zu sein. DJane Giulia Siegel erschien mit Partner Ludwig Heer, Schauspieler Hannes Jaennicke hatte seine Freundin Stephanie Krogmann dabei.

Rufus Beck war sogar mit der ganzen Familie gekommen. "Ich bin immer sehr gespannt, Cirque du Soleil ist ein Muss, wenn sie in München sind", sagte er im Gespräch mit der AZ.

Welche weiteren Promis die Premiere von "Alegria" in München feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.