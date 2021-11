Cindy Crawford und Kaia Gerber versprühen Glamour in Los Angeles

Stylisches Mutter-Tochter-Gespann: Cindy Crawford und Kaia Gerber haben bei den InStyle Awards in Los Angeles jede Menge Glamour versprüht.

An diesem Mutter-Tochter-Duo kann man sich nicht satt sehen. Cindy Crawford (55) und Kaia Gerber (20) haben bei den InStyle Awards in Los Angeles einen glamourösen Auftritt hingelegt. Zusammen meisterten sie das Blitzlichtgewitter in figurbetonten, schimmernden Abendroben. Crawford begeisterte in einem hochgeschlossenen und mit Pailletten besetzten Missoni-Kleid, das durch seine verschiedenen Farben bestach. Ihre brünette Mähne trug sie offen und zu natürlichen Wellen frisiert. Eine silberne Uhr sowie dazu passende Kreolen rundeten den modischen Look ab.

Gerber setzte auf eine weiße Kreation von Alexander McQueen. Das Kleid war ebenfalls mit schimmernden Pailletten bestickt und stach zudem durch seine silbernen und dunkelblauen Fransen am unteren Teil des Rocks hervor. Zudem präsentierte sie ihre Haare im angesagten Shag Cut, bei dem die Stufen extra fransig und ungleichmäßig geschnitten sind. Ein paar hohe Riemchen-Sandalen in Weiß durften bei dem erfolgreichen Nachwuchsmodel ebenfalls nicht fehlen.