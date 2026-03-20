Chuck Norris ist gestorben: Das ist über die Todesursache bislang bekannt

Große Trauer um einen der bekanntesten Kampfsportler und Kinostars der Welt: Chuck Norris ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Was ist über das Ableben des Hollywoodstars bekannt?

Es sind bittere Nachrichten, die am Freitagnachmittag (20. März) aus Hollywood gemeldet werden: Mit 86 Jahren ist Chuck Norris gestorben. Die Familie des Actionstars und legendären Kampfsportlers hat seinen Tod bestätigt. Was ist bislang bekannt?

Nach Notfall auf Hawaii: Chuck Norris ist gestorben

Wie " " berichtet, sei Chuck Norris bereits am Mittwoch oder Donnerstag (19. März) in ein Krankenhaus auf Hawaii eingeliefert worden. Dem Promi-Portal zufolge soll es zu einem Notfall gekommen sein. Kurz zuvor habe der Schauspieler laut eines Freunds noch gut gelaunt trainiert.

Familie äußert sich: Was zur Todesursache bekannt ist

Auf verabschiedet sich seine Familie öffentlich. "Mit tiefem Bedauern teilt unsere Familie den plötzlichen Tod unseres geliebten Chuck Norris mit." Die Kampfsport-Legende starb bereits am Donnerstag, wie in dem Statement weiter mitgeteilt wird. Über die Todesursache schweigen seine Liebsten und bitten um den Schutz ihrer Privatsphäre. Dennoch versichern sie, "dass er im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen ist."

Beeindruckende Weltkarriere von Chuck Norris

Chuck Norris gehörte zu den größten Weltstars aus den USA. In den 60er-Jahren machte er sich vor allem als Kampfsportler einen Namen. Der Taekwondo-Meister lernte 1967 bei einem Turnier Bruce Lee kennen und schaffte durch ihn den Eintritt in die hart umkämpfte Filmbranche. Mit "Die Todeskralle schlägt wieder zu" schaffte er 1972 seinen großen Durchbruch.

Letzter Film mit Chuck Norris: "Zombie Plane" ist noch nicht erschienen

Bis zu seinem Tod spielte er in 47 Produktionen mit. Sein letzter Film-Auftritt steht allerdings noch aus. Der Streifen "Zombie Plane" befindet sich der Filmdatenbank "IMDb" zufolge noch in der Postproduktion. Wann Premiere gefeiert wird, ist noch nicht bekannt.