Christoph Maria Herbst: "Es ist nicht nur für meine Frau eine Zumutung"

Schauspieler und Komiker Christoph Maria Herbst (57) lässt sich seit geraumer Zeit einen Bart wachsen – eine Belastungsprobe für seine Ehe, wie er selbst sagt.

Für diese Rolle lässt sich Christoph Maria Herbst einen Vollbart wachsen

Hinter dem bärtigen Look steckt eine neue Filmrolle. Gegenüber Bild sagte der Schauspieler: "Ich will und muss anders aussehen für meine neue Rolle als 'Buchspazierer' in Carsten Henns gleichnamigen Bestseller." Seine Figur Carl Kollhoff trägt für eine Buchhandlung Bücher aus und ist auch optisch etwas aus der Zeit gefallen – das soll der Bart repräsentieren.

Eine "Zumutung" für Ehefrau Gisi Herbst

Privat ist Christoph Maria Herbst jedoch ein Fan von glatten Wangen: "Ich freue mich total auf die Dreharbeiten, aber auch dann, wenn sie wieder um sind, damit ich mir dieses grauenhafte Kraut aus dem Gesicht wegrasieren kann, denn es ist nicht nur für meine Frau eine Zumutung. Meine Haut mag es gar nicht."

Der neue Film von Christoph Maria Herbst

Im Juli starten die Dreharbeiten für den "Buchspazierer", ein Ende ist für seinen Bart also in Sicht. Co-Stars sind die Schauspieler Edin Hasanović (31) und Maren Kroymann (73). Ins Kino kommt der Film voraussichtlich 2024.