Christine Zierl will weg aus München: "Kann ich mir super vorstellen"

Ein Trip ins Ausland hat "Eis am Stiel"-Star Christine Zierl zum Nachdenken angeregt. Wird sie ihrer Heimat München bald den Rücken kehren?

Unter dem Künstlernamen Dolly Dollar machte Christine Zierl (63) schon früh Karriere. Die Schauspielerin wurde unter anderem für ihr Mitwirken in der Filmreihe "Eis am Stiel" bekannt. 2025 machte Zierl öffentlich, dass sie seit einigen Jahren neben der Schauspielerei als Bankangestellte in ihrer Heimat München tätig ist. Doch die Isar-Metropole könnte sie schon sehr bald hinter sich lassen, wie Zierl jetzt verrät...

"Eis am Stiel"-Star Christine Zierl über Auswander-Pläne: "Wenn ich in Rente gehe"

Christine Zierl spiele mit dem Gedanken, auszuwandern – das ferne China locke sie sehr. Der Grund? Ein Besuch der chinesischen Metropole Shenzhen, wie Zierl der Zeitschrift "Die Aktuelle" verrät. In der Stadt – circa 8.700 Kilometer entfernt von München – wohnt ihr ältester Sohn Alessio (43) seit nunmehr 17 Jahren mit seiner Familie. Dort führt er zwei Restaurants, weshalb an eine Rückkehr nicht zu denken ist.

In Shenzhen heimisch zu werden, klingt auch für Christine Zierl sehr reizend: "Wenn ich in Rente gehe, was ja schon in knapp drei Jahren der Fall ist, kann ich mir das super vorstellen." Sie schwärmt: "Shenzhen liegt direkt gegenüber von Hongkong. Die Stadt ist hochinnovativ, modern, wahnsinnig grün."

Christine Zierl als Dolly Dollar in jungen Jahren. Sie wurde in München geboren und lebt seit 2014 wieder in ihrer Geburtsstadt. Doch für wie lange? © imago/United Archives

"Das ist wie bei uns in München"

Shenzhen zählt über 17 Millionen Einwohner – deutlich mehr als das für Zierl so vertraute München. Von so vielen Menschen würde sich die Schauspielerin jedoch nicht erschlagen fühlen: "Man bewegt sich dort ja auch hauptsächlich in seinem Viertel. Das ist wie bei uns in München. Wenn du in Schwabing wohnst, hast du da deinen Griechen oder deinen Italiener ums Eck, wo du hingehst."

Christine Zierl im Jahr 2005 mit ihrem Sohn Alessio. Der heute 43-Jährige lebt seit vielen Jahren in China. © imago/Eventpress

Umzug nach China? Kleines Manko bleibt

Sollte es tatsächlich zum Umzug in die chinesische Metropole kommen, hätte Zierl die Familie von Alessio stets um sich – auch ihre junge Enkelin Rosalina. Doch in ihrem Heimatland Deutschland würde sie ihre zwei jüngeren Söhne hinter sich lassen. Die beiden wohnen im Norden der Republik. Für Christine Zierl wären die Umstände zwar nicht optimal, doch sie bleibt optimistisch: "Wir sind so eine große Patchwork-Familie und besuchen uns immer gegenseitig. Mein erster Ex-Mann, Alessios Vater, baut gerade ein kleines italienisches Gästehaus in Kambodscha auf, da waren wir jetzt auch."

Von 1988 bis 2001 war Christine Zierl mit dem Schauspieler Helmut Zierl verheiratet, der der Vater ihrer zwei jüngeren Söhne ist. Alessio stammt aus einer früheren Beziehung.

Das würde sie in China vermissen...

Falls Christine Zierl in wenigen Jahren nach China ziehen sollte, braucht sie dafür aber noch viel Vorbereitung. Die chinesische Sprache etwa will sie noch lernen – sie beherrsche bislang "nur das Allernotwendigste" wie "Ni Hao" (Guten Tag) und "Ni Hao Ma" (Wie geht’s?), erklärt Zierl hoffnungsvoll.

Eines werde die 63-Jährige nach einem potenziellen Umzug nach Shenzhen sicherlich vermissen: "Ein gescheites Bier!" Abgesehen davon müsse Zierl in der chinesischen Metropole auf kulinarische Gewohnheiten nicht verzichten. Die Münchnerin meint zuversichtlich: "Inzwischen gibt es dort sogar Bäckereien, die Brezen machen. Selbst Weißwürste kriegst du in China."