Nach über 40 Jahren im Film- und TV-Business fühlt sich Christine Neubauer nicht ernst genommen. Selbst heute muss die Schauspielerin um Rollen kämpfen und wird von Kritikern für ihre Leistung oft belächelt. Jetzt spricht die 64-Jährige ein Machtwort.

"Ich bin eine oft unterschätzte Schauspielerin und Produzentin", liest Christine Neubauer aus ihrem Lebenslauf vor, als sie in dem BR-Podcast " " zu Gast ist. Aufgrund ihrer optischen Erscheinung wurde die 64-Jährige zum "Vollweib" erklärt – ein Stempel, den sie sich über die Jahre zu eigen machte und zu ihrem Markenzeichen erklärte. Während Neubauer mit ihrem Aussehen Schlagzeilen machte, wurde ihre Leistung vor der Kamera nur selten gewürdigt. Kritiker hielten ihre Rollen oft "für zu trivial".

Kritiker finden Christine Neubauers Schauspiel "zu trivial"

Diesen Vorwurf will sich die gebürtige Münchnerin heute nicht mehr gefallen lassen. "Zu diesen Kritikern kann ich nur sagen: Die haben sich halt nicht mit mir beschäftigt", sagt Christine Neubauer klar und deutlich. "Dann hätten sie gesehen, dass es auch ganz andere Filme gibt, die ich gemacht habe." Ihre Vermutung: Man wollte die Filme nicht sehen oder "hat sie nicht gesehen, weil man einfach engstirnig ist und Vorurteile hat".

Internationale Preise: Darauf ist Christine Neubauer besonders stolz

Dabei hat die 64-Jährige durchaus beeindruckende Figuren dargestellt, für die sie mit Auszeichnungen bedacht wurde. "Ich habe nicht umsonst vier internationale Preise als beste Schauspielerin für einen Film bekommen", erklärt Neubauer stolz. Für ihre Hauptrolle in dem TV-Drama "Hannas Entscheidung" (2012) wurde die Münchnerin auf Filmfestivals in Sichuan (China), Seoul (Südkorea), Monte-Carlo (Monaco) und New York (USA) als beste Schauspielerin geehrt.

Trotz ihrer überaus erfolgreichen Karriere kämpft Christine Neubauer noch immer mit Absagen – vor allem für eigene Projekte. "Einen Stoff, den ich gerne für das deutsche Fernsehen umsetzen würde, habe ich immer noch in der Schublade", erzählte sie kürzlich der Abendzeitung. "Das Projekt wurde allerdings abgelehnt, weil die beiden Hauptfiguren – ein Mann und eine Frau mit einer Liebesgeschichte – 60 Jahre alt sind." Aufgeben und sich in den Ruhestand verabschieden kommt für den TV-Star allerdings nicht infrage. Erst vor wenigen Wochen hat sie die Dreharbeiten zu dem Film "La Puta Vida" in Chile beendet, für den sie auch als Co-Produzentin verantwortlich ist. Damit hat sie bewiesen, dass ihre Leistung alles andere als trivial ist.