Christine Neubauer über Ruhestand: "Verändert sich noch mal etwas"

Seit einigen Jahren schon lebt Christine Neubauer auf Mallorca. Erst kürzlich gab sie ihrem langjährigen Partner José Campos dort das Jawort. Doch wo möchte die Schauspielerin mit ihrem Liebsten alt werden? Jetzt spricht Neubauer über mögliche Zukunftspläne.

Christine Neubauer (63) könnte aktuell kaum glücklicher sein. Anfang Mai gab die Schauspielerin ihrem langjährigen Lebensgefährten José Campos (59) auf einem mallorquinischen Standesamt das Jawort. Bereits seit 15 Jahren nennt die Münchnerin die spanische Baleareninsel ihr Zuhause. Nun verrät sie, ob sie bis ins hohe Alter dort bleiben möchte – oder ob es auch Alternativen gäbe.

Christine Neubauer und José Campos: "Wussten es beide intuitiv"

Christine Neubauer hat sich als Schauspielerin im deutschsprachigen Raum einen riesengroßen Namen gemacht und zählt zu den erfolgreichsten München-Exporten. Auch wenn sie ihre bayerische Heimat liebt, hat sie ihren Lebensmittelpunkt bereits vor Jahren nach Mallorca verlegt. Auch Ehemann José Campos ist kein gebürtiger Mallorquiner: Der Fotograf kommt ursprünglich aus Chile und hat sich gemeinsam mit seiner Liebsten auf der Baleareninsel ein neues Nest geschaffen.

Ob Christine Neubauer bei ihm erst Überzeugungsarbeit leisten musste? "Nein – gar nicht!", stellt sie im Gespräch mit "Meins"-Magazin klar. "Wir kamen gemeinsam dank unseres letzten Films 'Bella und der Feigenbaum' erstmals nach Mallorca, und sofort wussten wir beide intuitiv – wenn gemeinsames Leben, dann genau hier!" Die Insel bot einige Pluspunkte: "Vor allem wegen Josés Sprachkenntnissen fiel vieles leichter; dazu gibt's eine große südamerikanische Community, mit vielen Kontakten und Freunden… Die Wärme dieser Insel tat ihr Übriges", schwärmt Neubauer.

Lieben Bayern, aber leben hauptsächlich auf Mallorca: José Campos und Christine Neubauer. © imago/Eventpress

Lebensabend: Christine Neubauer verrät Zukunftspläne

Ob Christine Neubauer auf Mallorca alt werden möchte? "Ja, absolut. Palma bleibt immer unser Herzensmittelpunkt – auch wenn aktuell noch das Häuschen im Dorf dazugehört, wo übrigens unsere Hochzeit stattfand." Die Schauspielerin besitzt derzeit ein Stadthaus in der Altstadt von Palma sowie ein ländliches Anwesen in der Serra de Tramuntana.

"Gerade strecken wir vorsichtig unsere Fühler aus", erklärt Christine Neubauer weiter. "Vielleicht verändert sich noch mal etwas – doch Meer sowie Palmas Altstadt bleiben Lieblingsorte fürs Leben und irgendwann fürs Altwerden", ist sich die 63-Jährige sicher.