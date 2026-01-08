Christine Neubauer prangert an: Deshalb bekommt sie kaum neue Rollen-Angebote

Sich im TV- und Film-Business zu behaupten, kann sehr herausfordernd sein – das weiß auch Christine Neubauer. Obwohl sie seit Jahrzehnten als beliebte Schauspielerin erfolgreich ist, bekommt sie aktuell keine neuen Rollen. Was sie jetzt über die Branche auspackt.

"Die Geierwally" (2005), "Ein Sommer auf Sylt" (2010) oder "München 7" (2004 bis 2016) – mit ihren Filmen und TV-Produktionen gehört Christine Neubauer (63) zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen ihrer Branche. Dennoch muss auch die 63-Jährige um neue Rollen hart kämpfen – wenn sie dafür überhaupt noch infrage kommt.

Harte Kritik: "Diese Art von Filmen werden heute kaum noch produziert"

Ab einem gewissen Alter scheinen TV-Stars, insbesondere Frauen, unsichtbar zu werden. Etablierte Größen wie Karin Thaler (60, "Die Rosenheim-Cops") oder Annette Frier (51, "Frier und Fünfzig") haben das in Gesprächen mit der AZ bestätigt. Christine Neubauer kann die Entscheidungen der Senderverantwortlichen, ältere Frauen kaum noch zu besetzen, nicht nachvollziehen. "Meine Filme laufen rauf und runter, und es scheint, als n die Zuschauer sie genauso lieben wie ich", betont sie in ihrer Instagram-Story. "Diese Geschichten, diese Art von Filmen, werden heute kaum noch produziert."

Keine Jobs für ältere Schauspielerinnen?

Deshalb hat auch die gebürtige Münchnerin inzwischen Probleme, Jobs vor der Kamera zu ergattern. Offen und ehrlich erklärt sie dazu: "Aktuell gibt es, außer 'Hundswut', nichts Neues zu erzählen. Und leider wird vorerst nichts Neues dazukommen." Woran das liegt, kann sich auch Christine Neubauer nicht erklären. Die Schauspielerin ist sich sicher, dass "sich die Zuschauer nach genau dieser Art von Geschichten sehnen". Dennoch wundere sie sich darüber, "dass diese Sichtweise bei den Verantwortlichen oft fehlt". Ein Blick auf die Quoten entsprechender Produktionen würde ihr dabei recht geben.

Christine Neubauer bei der Preview ihres letzten Films "Hundswut" 2024. © BrauerPhotos/P.Schoenberger

Selfmade-Frau: Neue Projekte für Christine Neubauer

Trotz ausbleibender Job-Angebote ist Christine Neubauer nicht untätig und nimmt ihre Karriere selbst in die Hand. Im Mai 2026 erscheint ihr neues Buch "Bon día Mallorca!". Darin gibt sie Einblicke in ihr Leben auf der Trauminsel im Mittelmeer. Und auch im Filmbusiness will sie wieder durchstarten und arbeitet an einem chilenischen Filmprojekt, wofür sie eine Förderung erhalten hat. "Wenn alles gut geht, könnte dieses Roadmovie noch in diesem Jahr gedreht werden, mit mir als Schauspielerin und Produzentin." Vielleicht wird man die 63-Jährige dann auch wieder auf der großen Leinwand sehen.