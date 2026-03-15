Christine Neubauer peinlich berührt: Hüllenlose Dagmar Wöhrl bringt sie aus der Fassung

Bei diesen Szenen schlägt Christine Neubauer die Hände über dem Kopf zusammen. In der Show "Wer weiß wie wann was war?" wird plötzlich eine komplett unbekleidete Dagmar Wöhrl eingeblendet. Wie ist es dazu gekommen?

Mit ihrer neuen Show "Wer weiß wie was wann war?" wollen Stefan Raab und Barbara Schöneberger den hart umkämpften Primetime-Sendeplatz am Samstagabend im TV kapern. Zur ersten Show am 14. März waren als Promi-Gäste Komiker Özcan Cosar, TV-Koch Frank Rosin, Politikerin Ricarda Lang, Sänger Max Giesinger, Showmaster Ingolf Lück und Schauspielerin Christine Neubauer geladen. Letztere staunte nicht schlecht, als plötzlich Dagmar Wöhrl über die Bildschirme flimmerte – komplett hüllenlos.

Christine Neubauer in neuer RTL-Show von Stefan Raab und Barbara Schöneberger

In der Quiz-Sendung spielen jeweils zwei VIPs in einer von drei Altersgruppen – Ü20, Ü40 und Ü60 – gemeinsam um einen hohen Gewinn für die Studiozuschauer, die selbst auch mitraten dürfen. Dabei wird Wissen in puncto Musik, Politik und TV abgefragt.

Christine Neubauer und Ingolf Lück sollten am Samstagabend eine pikante Frage zum Cast von "Die Höhle der Löwen" beantworten: "Welcher Investor aus 'Die Höhle der Löwen' spielt im Erotikfilm 'Die Stoßburg – Wenn nachts die Keuschheitsgürtel klappern' mit?" Als Antwortmöglichkeiten wurden den beiden TV-Promis A: Carsten Maschmeyer, B: Dagmar Wöhrl, C: Ralf Dümmel und D: Judith Williams geboten. Schnell war den beiden klar, dass es sich bei der Auflösung um Unternehmerin und Ex-Bundestagsabgeordnete Dagmar Wöhrl handelt.

Nackerte Dagmar Wöhrl: So reagiert Christine Neubauer

"Ich wusste, dass sie mal Miss Germany war", erklärte Ingolf Lück seine Entscheidung. Christine Neubauer stichelte lachend gegen ihren Mitstreiter: "Du hast gesagt, du hast den Film gesehen." Die Gastgeber Stefan Raab und Barbara Schöneberger ließen es sich nicht nehmen, Szenen des Erotikstreifens von 1974 in der Show zu zeigen. Darin war zu sehen, wie sich Dagmar Wöhrl vollständig entkleidete – ihre Brüste und der Schambereich wurden von RTL jedoch mit einem schwarzen Balken verdeckt.

Dagmar Wöhrl spielte 1974 in dem Schmuddelfilm "Die Stoßburg - Wenn nachts die Keuschheitsgürtel klappern" mit. © imago/Future Image

Für Christine Neubauer war das offenbar zu viel. Die Schauspielerin reagierte peinlich berührt und verdeckte ihr Gesicht mit beiden Händen. Dennoch freute sie sich, dass durch die richtige Antwort über 10.000 Euro für das Team Ü60 erspielt werden konnte.

Klartext nach Gewichtsabnahme: "Hat man schnell wieder drauf"

Etwas offener zeigte sie sich dann beim Gespräch mit Barbara Schöneberger über ihre Zeit bei "Let's Dance" 2025. Auf die Frage, was ihr von dieser Zeit geblieben sei, antwortete sie ehrlich: "Leider die Kondition nicht – das geht relativ schnell wieder weg." Auch ihr neues Gewicht konnte sie nach der Show nicht halten: "Das, was man abnimmt, hat man relativ schnell wieder drauf." Dennoch blickt sie mit Freude auf ihre Teilnahme zurück: "Ich war einfach nur glücklich."

Gute Einschaltquoten für "Wer weiß wie wann was war?"

Einfach nur glücklich sind sicherlich auch Stefan Raab und Barbara Schöneberger beim Blick auf die Einschaltquoten. Mit "Wer weiß wie wann was war?" konnten sie am Samstagabend (14. März) beim Publikum gut punkten. In der werberelevanten Zielgruppe erreichten sie dem Branchenmagazin " " zufolge eine Quote von 14,9 Prozent, was 1,1 Millionen Zuschauern entspricht. Beim Gesamtpublikum lagen sie bei 1,8 Millionen Menschen vor den Bildschirmen. Das dürfte eine gute Ausgangslage für die nächste Show am kommenden Samstag (21. März) sein.