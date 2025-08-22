Christine Neubauer leistet sich Fauxpas: "War mental noch in Dubai"

Christine Neubauer gönnt sich derzeit eine Auszeit in sonnigen Gefilden. Doch die Schauspielerin weiß offenbar nicht so genau, wo sie urlaubt – ihr unterläuft ein peinlicher Fehler.

Was tun, wenn der Sommer 2025 in Deutschland eine verregnete Pause macht und sich so langsam dem Ende nähert? Während es in ihrer Heimat München derzeit eher nass und ungemütlich ist, strahlt Christine Neubauer bei knapp 40 Grad im Urlaub. Doch wo genau es sie hinverschlagen hat, weiß die Schauspielerin offenbar nicht.

Christine Neubauer zeigt sich gut gelaunt im Urlaub

Hinter Christine Neubauer liegt eine aufreibende Zeit. Vor einigen Monaten traute sie sich an die Herausforderung "Let's Dance". Obwohl sie gut gelaunte Performances ablieferte, musste sie sich mit ordentlich Kritik herumschlagen – sie sei zu laut und zu aufgedreht. Gleichzeitig bewarb sie fleißig ihren Film "Hundswut" und prangerte dabei öffentlich an, dass es für Frauen ab einem gewissen Alter im Filmbusiness sehr schwierig sei, Jobs vor der Kamera zu ergattern.

Nach diesem Stress ist es nur allzu verständlich, dass Christine Neubauer sich eine längere Auszeit von der Promi-Welt nimmt. Aktuell ist sie in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterwegs und unterhält ihre Community mit Fotos von ihrer Reise. Dabei ist ihr allerdings ein peinlicher Fehler unterlaufen. Nachdem sie zuerst in der Millionenmetropole Dubai unterwegs war, zeigte sie sich danach in Abu Dhabi. Doch offenbar hatte sie selbst den Ortswechsel nicht ganz mitbekommen, denn auch in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emiraten schrieb sie zu den Bildern auf Instagram: "Meine Woche in Dubai."

Fauxpas: Christine Neubauer muss Fehler korrigieren

Die Social-Media-Polizei ist allerdings sehr aufmerksam – von ihren Fans wurde die Schauspielerin auf ihren kleinen Fauxpas hingewiesen. "Das ist in Abu Dhabi", stellte ein Follower in den Kommentaren fest. Doch statt ihren Fehler klammheimlich zu korrigieren, geht Christine Neubauer damit ganz transparent um und antwortet: "Jaaa, gerade korrigiert den Fehler. So ist das im Urlaub. Ich war mental noch in Dubai." Auch in ihrer Story erklärt sie: "Ich meinte Abu Dhabi!"

Und was steht nach dem Urlaub für Christine Neubauer an? Bislang sind noch keine neuen Projekte bestätigt, dennoch arbeitet sie im Hintergrund fleißig an einem neuen Film. Doch wie sie bei einem Talkshow-Auftritt Ende 2024 verriet, steht sie dabei vor massiven Problemen: "Bisher wurde mein Stoff abgelehnt." Das Problem dabei sei das hohe Alter der Hauptfigur und das angeblich mangelnde Interesse an Geschichten über Best Ager. Doch Neubauer will sich nicht davon abbringen lassen und kämpft weiter um ihr Herzensprojekt.