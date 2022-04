Christina Luft über Luca Hänni: Er plant die Hochzeit

Profitänzerin Christina Luft und Sänger Luca Hänni haben sich während "Let's Dance" kennengelernt. Inzwischen ist das Paar verlobt und die Hochzeit wird geplant. Wie Luft jetzt verrät, übernimmt Hänni die Organisation der Feier.

Luca Hänni (27) ist im Hochzeitsfieber und plant derzeit die Feierlichkeiten. Das hat seine Verlobte Christina Luft (32) . Demnach sei der Sänger "was Hochzeit angeht, irgendwie mehr im Bilde als ich", sagt der "Let's Dance"-Star.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Für die Profitänzerin und ihren Tanzpartner Mike Singer (22) war nach der achten Show der diesjährigen Staffel Schluss. In den letzten Wochen habe sie keine Zeit für die Hochzeitsplanung gehabt: Sonntags bis donnerstags fand das Training statt, freitags die Show und samstags entwickelte sie die Choreo für die nächste Woche. In dieser Phase habe sie Hänni die Planung der anstehenden Hochzeit übertragen.

"Ich weiß, das ist unüblich", gibt Luft zu. "Ich glaube, alle Kinder haben so eine Hochzeitsmappe und spielen mal Braut, aber ich bin das genaue Gegenteil". Sie vertraut ihrem Ehemann in spe: "Ich denke mir: Schatzi, das was dir gefällt, gefällt mir auch. Ich finde alles schön." Trotzdem hat sich das Paar eine Hochzeitplanerin zur Unterstützung geholt. "Jetzt warten wir auf die ersten Vorschläge und sind schon richtig gespannt", verrät die zukünftige Braut.

Traumpaar von "Let's Dance"

Obwohl Luft inzwischen mit einem anderen über das Parkett geschwebt ist, lernten sich auch der "DSDS"-Sieger von 2012 und die Profitänzerin während der Show kennen - und lieben. Gemeinsam erreichten sie den dritten Platz. Nach der Show gaben die beiden dann bekannt, ein Liebespaar zu sein. In der Heimat des Sängers, der Schweiz, haben sie inzwischen ein Haus gekauft. Anfang des Jahres verlobten sie sich.