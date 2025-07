Christina Applegate: Tochter Sadie vermisst ihre alte Mama

2021 wurde bei Christina Applegate Multiple Sklerose diagnostiziert. Wie sehr ihre Erkrankung das Familienleben verändert hat, verrät die Schauspielerin nun in einem emotionalen Podcast-Gespräch.

Christina Applegate (53) hat ein emotionales Update zu ihrer MS-Erkrankung gegeben. Die Schauspielerin erhielt 2021 die Diagnose Multiple Sklerose. Wie sehr sich die Krankheit auf ihr Familienleben auswirkt, erzählte Applegate nun .

Christina Applegate teilt schmerzlichen Moment mit Tochter Sadie

Im Gespräch mit Podcast-Host Kelly Ripa (54) sprach Christina Applegate offen über einen "heftigen Streit" mit ihrer Tochter Sadie (14). "Sie sagte: 'Ich vermisse die Person, die du warst, bevor du krank wurdest'", erinnerte sich die "Eine schrecklich nette Familie"-Darstellerin.

"Das ist wie ein Messerstich ins Herz, denn ich vermisse auch die Person, die ich war, bevor ich krank wurde, jeden Tag meines Lebens. Es ist ein solcher Verlust", fügte Applegate hinzu. Trotz der harten Worte ihrer 14-jährigen Tochter betonte sie: "Sie ist der Grund, warum ich noch hier bin und weiterkämpfe."

Christina Applegates Tochter: "Schwer sie so zu sehen"

Gemeinsam mit Schauspielkollegin Jamie-Lynn Sigler (44), die ebenfalls an Multipler Sklerose erkrankt ist, hostet Christina Applegate inzwischen den Podcast "MeSsy". kam auch ihre Tochter Sadie zu Wort. "Ich erinnere mich, dass wir, als ich ein Kind war, jeden Abend stundenlang in ihrem Zimmer getanzt haben", erzählte die 14-Jährige. "Es war schwer zu sehen, wie meine Mutter viele der Fähigkeiten verlor, die sie in meiner Kindheit hatte... Es ist einfach sehr schwer, sie das durchmachen zu sehen."

Trotz allem empfinde sie es auch als "schön", ihre Mutter auf unterschiedliche Weise unterstützen zu können. Allerdings sei Applegate nicht immer bereit, Hilfe anzunehmen - etwa, wenn sie auf einen Rollstuhl angewiesen ist.

Christina Applegate hatte ihre MS-Diagnose 2021 öffentlich gemacht. Ihre Tochter Sadie stammt aus der Ehe mit Martyn LeNoble (56) und kam im Januar 2011 zur Welt.