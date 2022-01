Christin Okpara: Woher kennt man die Dschungelcamp-Kandidatin?

Im Reality-TV ist sie bereits als "Oberzicke" verschrien - macht Christin Okpara nun im "Dschungelcamp" ihrem Ruf alle Ehre? Warum ist Christin Okpara berühmt? Hat Christin Okpara einen Freund und ist in einer Beziehung? Wie tickt sie privat?

Unter den möglichen Kandidaten des diesjährigen "Dschungelcamp" gehört sie eher zu den unbekannteren Gesichtern: Christin "Queenie" Okpara. Wie wurde sie berühmt?

Wie wurde Christin Okpara berühmt?

Christin Okpara, die auch Christin Queenie genannt wird, dürfte vielen Reality-TV-Zuschauern vor allem durch ihr mitunter recht aufbrausendes Temperament im Gedächtnis geblieben sein.

TV-Shows: Christin Okpara war bei "Are you the one" und "Couple Challenge"

2021 nahm Okpara an der Dating-Show "Are you the One" teil. Dort fand sie in Kandidat Germaine zwar ihr "Perfect Match", ein Paar wurde aus den beiden jedoch nicht. Aufgefallen ist die 26-Jährige in der Show vor allem durch ihre laute und teilweise sehr explosive Art, die sie in diverse Streitereien mit ihren Mitstreitern verwickelte.

RTL erkannte offenbar ihr Reality-TV-Potential und schickte sie daraufhin zusammen mit Trash-TV-Sternchen Walentina Dorina 2021 zur "#CoupleChallenge". Das Freundinnen-Duo schaffte es auf den dritten Platz. Auch in diesem Format fielen die beiden durch ihre provokante und streitlustige Art gegenüber den anderen Paaren auf.

Christin Okpara: Streit mit Walentina Dorina

Mittlerweile haben sich die ehemaligen Freundinnen allerdings verkracht. Dorina hat in einem Interview mit " " über Christin Okpara nicht gerade freundliche Worte übrig: "Sie ist einfach empathielos und bösartig."

Christin Okpara und "Die Sexklinik"

"Are you the one" war übrigens nicht der erste Fernsehauftritt von Christin Queenie: Schon 2020 war sie als Patientin in "Die Sexklinik" zu sehen. In der Sendung ließ sie sich wegen ihres Vaginalausflusses und der damit verbundenen Befürchtung, dass sie eine Geschlechtskrankheit habe, untersuchen.

Christin Queenie: Eigentlicher Beruf war Sozialarbeiterin

Christin Okpara wurde am 1. Dezember 1996 in Harsewinkel in der Nähe von Bielefeld geboren. Vor ihrer Karriere im Reality-TV hat sie laut eigener Aussage als Sozialarbeiterin gearbeitet.

Beziehungs-Status: Ist Christin Okpara Single?

Ob Christin Okpara in einer Partnerschaft ist, das ist öffentlich nicht bekannt. Offiziell ist sie Single.