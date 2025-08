Christie Brinkley und Tochter Sailor strahlen im Partnerlook

Christie Brinkley und ihre Tochter Sailor Brinkley-Cook haben sich in aufeinander abgestimmten Outfits präsentiert. Das Duo sorgte mit seiner verblüffenden Ähnlichkeit für Aufsehen.

Wie die Mutter, so die Tochter: Selten trifft dieser Satz so zu wie bei Christie Brinkley (71) und ihrer Tochter Sailor Brinkley-Cook (27). Bei einem gemeinsamen Auftritt in Southampton, New York, zeigte sich das Duo im Partnerlook. Das Supermodel und seine Tochter strahlten in terrakottafarbenen Wickelkleidern. Dazu trugen sie eine farblich matchende Hose und braune Sandalen. Bei Sailor Brinkley-Cook legte sich ein Stück Stoff der Robe elegant um ihren Hals, dazu trug sie eine lange Halskette. Ihre Model-Mama entschied sich für mehrere, unterschiedlich lange Ketten.

Aber nicht nur durch das Outfit waren sie kaum zu unterscheiden: Ihre Gesichtszüge, das blonde Haar, die blauen Augen und das Lächeln hat Christie Brinkley an ihre Tochter vererbt. Beide legten zudem ein ähnlich natürliches Make-up auf.

Sie teilen sich mehr als ihren Modegeschmack

Dass Christie Brinkley und Sailor Brinkley-Cook denselben Modegeschmack teilen, beweisen sie auf Social Media. Das 27-jährige Model teilt regelmäßig Videos, in denen sie und ihre Mutter ihre Outfits vorführen. Schon im Juli zeigten sie sich in Sailor Brinkley-Cook in einem hellblauen Neckholderkleid, Christie Brinkley in einer weißen Kombination aus Blazer, Top und Shorts. Beide wählten dazu je eine braune Handtasche.

Doch nicht nur modisch liegen Mutter und Tochter auf einer Wellenlänge. Auch in Sachen Männer zeigen sich unerwartete Parallelen, wie Christie Brinkley von Kristin Davis (60) verriet. Demnach meldete ihre Tochter sie heimlich auf einer Dating-Plattform an. Sailor habe wissen wollen, welche Männer mit ihr matchen würden - und wurde überrascht. "'Mama, du hast Recht, dass du dich nicht dort anmeldest, denn die gleichen Männer, die mit mir matchen, matchen auch mit dir'", habe ihre Tochter nach dem Experiment erkannt.

Christie Brinkley war viermal verheiratet

Christie Brinkley startete in den 1970er Jahren ihre Modelkarriere. Bekannt wurde sie durch ihre Auftritte auf dem Cover der Bademode-Ausgaben der "Sports Illustrated". Bis heute schmückte sie über 500 Magazincover. Auch als Schauspielerin und Illustratorin arbeitete sie.

Viermal war das Supermodel verheiratet: 1975 gab sie sich mit Jean-François Allaux das Jawort, 1981 folgte die Scheidung. Mit Sänger Billy Joel (76) war sie bis 1994 fast zehn Jahre lang verheiratet. Mit ihm bekam sie Tochter Alexa Ray Joel (39). Mit ihrem dritten Ehemann Richard Taubman trat sie 1994 vor den Traualtar, doch bereits sieben Monate später trennten sie sich. Zusammen haben sie Sohn Jack Paris Brinkley-Cook (30). Zuletzt war Christie Brinkley von 1996 bis 2008 mit Peter Cook (66) verheiratet. Aus der Ehe ging Tochter Sailor Brinkley-Cook hervor.