AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes haben sich getrennt

Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes haben sich getrennt

Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes sind kein Paar mehr. Das gaben sie völlig überraschend gemeinsam in einer Pressemitteilung bekannt.
(stk/spot) |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes beim Bundespresseball im Jahr 2024.
Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes beim Bundespresseball im Jahr 2024. © imago/Future Image / Frederic Kern
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Schauspieler Christian Ulmen (49) und Collien Ulmen-Fernandes /43) haben per Presseinfo völlig überraschend bekannt gegeben, kein Paar mehr zu sein. In der Mitteilung, in der sie mit den Namen Collien Monica Fernandes und Christian Ulmen genannt werden, heißt es: "Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben."

Weiterhin ein Team für die gemeinsame Tochter

Als Paar werde man "fortan getrennte Wege" gehen, "doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein", heißt es weiter. Auf Anfragen zu dieser Angelegenheit bitten die beiden "Abstand zu nehmen".

Im Jahr 2011 waren die beiden den Bund der Ehe eingegangen, im April des folgenden Jahres wurden sie Eltern einer gemeinsamen Tochter.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.