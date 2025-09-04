Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes haben sich getrennt

Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes sind kein Paar mehr. Das gaben sie völlig überraschend gemeinsam in einer Pressemitteilung bekannt.

Schauspieler Christian Ulmen (49) und Collien Ulmen-Fernandes /43) haben per Presseinfo völlig überraschend bekannt gegeben, kein Paar mehr zu sein. In der Mitteilung, in der sie mit den Namen Collien Monica Fernandes und Christian Ulmen genannt werden, heißt es: "Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben."

Weiterhin ein Team für die gemeinsame Tochter

Als Paar werde man "fortan getrennte Wege" gehen, "doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein", heißt es weiter. Auf Anfragen zu dieser Angelegenheit bitten die beiden "Abstand zu nehmen".

Im Jahr 2011 waren die beiden den Bund der Ehe eingegangen, im April des folgenden Jahres wurden sie Eltern einer gemeinsamen Tochter.