Christian Neureuther und Tochter Ameli: Wunsch von Rosi Mittermaier lebt weiter

Nach dem Tod des Skistars Rosi Mittermaier führen ihr Mann Christian Neureuther und Tochter Ameli ihr Herzensprojekt in Afrika fort. Die Details.

Sie waren jahrzehntelang ein Traumpaar im Schnee und auch abseits davon: Gold-Rosi Mittermaier († 72) und Ex-Skirennläufer Christian Neureuther (76) waren 43 Jahre miteinander verheiratet, teilten neben ihrer Liebe natürlich auch die Leidenschaft fürs Skifahren – und fürs Helfen.

Christian Neureuther führt Vermächtnis von Rosi Mittermaier fort

Was nicht alle Fans gewusst haben dürften: Neureuther hat dank seiner geliebten Frau auch sein Herz für humanitäre Projekte geöffnet. Vor Rosis Tod Anfang 2023 reiste Christian Neureuther 25 Jahre lang an ihrer Seite um die Welt, um Menschen in Not zu helfen und ihre Lebensbedingungen zu verbessern.

Nach dem Tod seiner Frau setzt Neureuther das Engagement nun mit Unterstützung seiner Tochter Ameli (43) fort. Rosis Wunsch lebt weiter.

Familie Neureuther will das Andenken von Rosi Mittermaier in Ehren halten. © imago/Sammy Minkoff

Mit Tochter Ameli in Malawi: Wie Christian Neureuther helfen will

Die erste Reise zu zweit führte Papa und Tochter jetzt nach Malawi, einem Land, in dem viele Kinder an vermeidbaren Augenerkrankungen leiden. Zusammen mit der Christoffel-Blindenmission (CBM) reisten Neureuthers für eine Woche dorthin, um den Kampf gegen Erblindung zu unterstützen.

Die CBM arbeitet daran, Kindern wieder das Augenlicht zu schenken. Viele Kinder leiden dort an Grauem Star, einer Erkrankung, die in vielen Entwicklungsländern unbehandelt zur Erblindung führen kann.

Ameli Neureuther tritt in Fußstapfen von Mama Rosi

Christian und Rosi waren Jahrzehnte lang CBM-Botschafter. Nun trat Ameli, die als Künstlerin arbeitet, in die Fußstapfen ihrer Mutter. Sie war genauso angetan davon wie ihr Vater, mit welchen wenigen Mitteln hier ganz Großes geleistet wird. Erst war die erste Charity-Reise von Vater und Tochter – aber sicher nicht die letzte.