Christian Lindner und mehr: Diese Stars feiern zum ersten Mal Vatertag

Am 29. Mai ist Vatertag in Deutschland. Für viele Promis von Christian Lindner bis Wilson Gonzalez Ochsenknecht wird es die erste Feier als frischgebackener Papa. Internationale Stars müssen sich mit dem Vatertagsfest noch ein wenig gedulden.

Von Politik bis Showbusiness - auch in diesem Jahr dürfen sich viele prominente Männer zum ersten Mal als Väter feiern lassen. Am 29. Mai, Christi Himmelfahrt, steht in Deutschland der traditionelle Vatertag an.

Politiker und Sportler unter den Neu-Vätern

Den Anfang macht FDP-Politiker Christian Lindner (46), der im April 2025 Vater geworden ist. "Vor wenigen Tagen sind wir Eltern unseres ersten Kindes geworden", schrieb er zusammen mit seiner Ehefrau, Journalistin Franca Lehfeldt (35), damals auf Instagram. Für den Finanzminister wird der Vatertag damit zu einem ganz persönlichen Meilenstein.

Auch aus der Fußballwelt gibt es prominenten Nachwuchs: Kai Havertz (25) durfte sich im März 2025 über die Geburt seines ersten Sohnes freuen. "Willkommen auf der Welt, unser kleiner Junge. Wir lieben dich so sehr", verkündete der Arsenal-Star damals stolz auf Instagram. Seine Ehefrau Sophia und er können nun ihren ersten gemeinsamen Vatertag feiern.

Ochsenknecht-Nachwuchs hält sich bedeckt

Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) ist seit Juli 2024 Papa und erlebt damit ebenfalls in diesem Jahr seine Vatertags-Premiere. Der Schauspieler, Musiker und Realitystar hält seine kleine Familie bewusst aus der Öffentlichkeit heraus - umso bedeutsamer dürfte für ihn der erste offizielle Tag als gefeierter Vater werden.

Realitystar Maurice Dziwak (26) wurde kurz vor seinem Dschungelcamp-Einzug im Januar 2025 erstmals Papa. Die ehemalige "Bachelor"-Gewinnerin Jennifer Lange (31) und ihr Musiker-Ehemann Darius Zander gaben im September 2024 die Geburt ihres Sohnes Anton bekannt. Zu einem Foto, das die Familie in inniger Pose zeigt, schrieb Lange: "Da bist du... unser kleines Wunder."

Auch Sänger Álvaro Soler (34) und Model Melanie Kroll durften sich im Juli 2024 über ihr erstes gemeinsames Baby freuen.

Internationale Stars müssen noch warten

Während die deutschen Prominenten schon Ende Mai feiern können, müssen internationale Stars noch etwas länger warten. In den USA, Großbritannien und vielen anderen Ländern fällt der Vatertag auf den 15. Juni.

Zu den internationalen Neu-Vätern gehört "Gossip Girl"-Star Ed Westwick (37), der im März 2025 mit Ehefrau Amy Jackson Eltern wurde. "Willkommen auf der Welt, kleiner Junge", schrieben sie zu einem emotionalen Familienfoto. Auch "This Is Us"-Schauspieler Milo Ventimiglia (47) darf sich auf seinen ersten Vatertag freuen - seine Ehefrau Jarah Mariano brachte im Januar Tochter Ke'ala zur Welt. "Yellowstone"-Star Luke Grimes (41) und seine Frau Bianca verkündeten im Oktober 2024 stolz: "Und dann waren es drei."

Luca Hänni (30) und seine Christina (35) sind Mitte Juni 2024 zum ersten Mal Eltern geworden. Das "Let's Dance"-Traumpaar verkündete die Geburt mit einem Foto. "Unsere Familienband hat eine neue Bandleaderin", hieß es dazu. Für ihn als Schweizer fällt der erste Vatertag als Papa immerhin schon auf den 1. Juni 2025.

Schauspielerin Andrea Gerhard (41) und ihr Kollege David Wehle sind im Februar 2025 erstmals Eltern geworden. Die Geburt ihres Sohnes gab die "Bergdoktor"-Darstellerin auf Instagram bekannt. Der Österreicher Wehle feiert am 8. Juni Vatertag.

Formel-1-Star mit doppelter Option

Eine besondere Situation hat Max Verstappen (27): Der niederländisch-belgische Formel-1-Champion und seine Partnerin Kelly Piquet begrüßten im Mai 2025 Tochter Lily. Verstappen kann er sich aussuchen, ob er am 8. Juni (Belgien) oder am 15. Juni (Niederlande) seinen ersten Vatertag feiert.