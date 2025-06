Christian Lindner: Gemeinsamer Auftritt mit Ehefrau Franca Lehfeldt

Rund zwei Monate nach der Geburt ihres Sohnes haben sich Christian Lindner und Ehefrau Franca Lehfeldt bei einem Event gezeigt. In eleganter Abendkleidung strahlten sie in Düsseldorf in die Kameras.

(paf/spot) | 27. Juni 2025 - 15:07 Uhr

Christian Lindner und Franca Lehfeldt bei dem "WoMen on Top Award 2025". © AEDT/Action Press

FDP-Politiker Christian Lindner (46) hat einen Pärchen-Auftritt mit Ehefrau Franca Lehfeldt (35) bei den "WoMen on Top Award 2025" hingelegt. Die beiden posierten lächelnd und händchenhaltend auf dem roten Teppich in Düsseldorf. Der ehemalige Finanzminister präsentierte sich bei dem Event in einem dunklen Anzug. Lehfeldt strahlte an seiner Seite in einem buttergelben Minikleid mit glitzernden Akzenten. Ihre Haare trug sie in sanften Wellen, unter denen sich funkelnde Ohrringe zeigten. Auftritt zwei Monate nach der Geburt Die Journalistin besuchte das Event als eine der Initiatorinnen von "WoMen on Top". Die Initiative rief sie mit der Journalistin Nena Brockhaus und Schauspielerin und Autorin Vivien Wulf ins Leben. In den vergangenen Jahren war Lehfeldt bei der Award-Veranstaltung noch ohne den ehemaligen Finanzminister erschienen. Für Lehfeldt war es der zweite Red-Carpet-Auftritt nach der Geburt ihres Sohnes. Erst am 9. April hatte sie gemeinsam mit Lindner verkündet: "Vor wenigen Tagen sind wir Eltern unseres ersten Kindes geworden. Wir sind überglücklich und fühlen große Dankbarkeit, dass wir jetzt eine Familie sind." Dazu posteten sie ein Foto, auf dem sie die Hand ihres Babys umschließen. Im Mai zeigte sich Lehfeldt dann erstmals wieder bei einem Event. Zum Online Marketing Rockstars Festival erschien sie jedoch . Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Zuvor mit Babybauch bei "WoMen on Top"-Event Ihre Schwangerschaft hatte Lehfeldt bei einem "WoMen on Top"-Event im vergangenen November bekannt gegeben. Die Journalistin ließ dabei ihr Outfit für sich sprechen: Unter ihrem Abendkleid zeichnete sich deutlich ein Babybauch ab. Die Neuigkeiten kamen rund sieben Jahre, nachdem Lindner ihre Beziehung bestätigt hatte. Um ihr Kind wolle man sich gemeinsam kümmern, bekräftigte Lindner vor der Geburt in mehreren Interviews. Dem "Bunte"-Magazin erzählte er, dass sie sich "als Familie gleichberechtigt aufstellen" wollen. Es sei "nicht der Plan", dass Lehfeldt auf ihre Karriere verzichten müsse. Seine Ehefrau hatte im Oktober 2023 den Sender "Welt TV" verlassen und eine Consultingfirma gegründet. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de