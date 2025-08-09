Christian Düren rührt Amira Aly mit Geschenk zu Tränen

Christian Düren hat Amira Aly eine besondere Freude gemacht und damit bei der Moderatorin für Tränen gesorgt. Das Geschenk steht im Zusammenhang mit einer ihrer Leidenschaften.

Moderator Christian Düren (35) hat seiner Partnerin Amira Aly (32) ein besonderes Geschenk gemacht. Die Moderatorin teilte , das den Überraschungsmoment festhielt und ihre emotionale Reaktion auf das Geschenk zeigt.

Gelungenes Einweihungsgeschenk

Inmitten der Fertigstellung ihres neuen Zuhauses hat ein Musikinstrument bereits seinen Platz gefunden. In dem Clip ist zu sehen, wie Aly sich zwischen Brettern, Leiter und Werkzeugen einen Weg bahnt und in Richtung eines schwarzen Flügels geht. "Spinnst du?", entgegnet sie Düren, der seine Partnerin mit dem Klavier offensichtlich komplett überrascht hat.

Aly, die sich bereits im Oktober 2023 ihren Followern beim Klavierunterricht zeigte, kann ihre Emotionen nicht zurückhalten und umarmt den Moderator zu Tränen gerührt. Das Video kommentierte sie schlicht mit einem weißen Herzchen-Emoji. Einige Promis zeigten sich ebenso begeistert von Dürens Geste und sendeten ebenfalls Herzchen-Emojis in den Kommentaren, darunter Sally Özcan (36) oder Laura Maria Rypa (29).

Die Moderatorin überwacht seit mehreren Monaten den Bau ihres neuen Hauses. Bereits im März postete Aly in einer Instagram-Story ein Video von ihrem Besuch bei einer Fertighausfirma in österreichischen Bundesland Kärnten, wo das luxuriöse Ökohaus für die gebürtige Österreicherin entstand. Ende Juli , dass sie "fast am Ziel" stehe und sie sich bei der Firma "fürs Möglichmachen dieses Traums, eure Geduld und Leidenschaft" bedanken wolle. "Und dafür, dass ich euch rund um die Uhr mit meinen spontanen Ideen, Zweifeln und gefühlt hundert 'Letzte-Wünsche' nerven durfte." An Fortschritten ließ sie ihre Instagram-Community immer wieder teilhaben.

Nach wochenlangen Spekulationen machten Amira Aly und "taff"-Moderator Christian Düren ihre Beziehung im Juli vergangenen Jahres bei einem Event öffentlich. Seitdem halten sie ihre Liebe weitestgehend privat - doch gelegentlich gibt es gemeinsame Auftritte bei Events oder Schnappschüsse auf Social Media.

Zuvor war Aly ab 2019 mit Comedian Oliver Pocher (47) verheiratet, mit dem sie zwei gemeinsame Söhne hat. 2023 gab das Paar seine Trennung bekannt, ein Jahr später wurde die Scheidung vollzogen.