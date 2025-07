Christian Bale: Seltener Auftritt mit Frau und Sohn

Seltener Familienauftritt in Rom: Christian Bale besuchte gemeinsam mit Ehefrau Sibi Blazic und Sohn Joseph eine Modenschau von Dolce & Gabbana. Besonders auffällig: der markante Buzz Cut des Schauspielers und Oscarpreisträgers.

So privat erlebt man Christian Bale (51) nur selten: Der Oscarpreisträger zeigte sich gemeinsam mit seiner Ehefrau Sibi Blazic (55) und dem gemeinsamen Sohn Joseph (10) bei der exklusiven Dolce & Gabbana Alta Moda Modenschau in Rom - ein seltener Familienauftritt, der umso mehr Aufmerksamkeit auf sich zog.

Familienauftritt in Schwarz

Die Familie präsentierte sich in eleganter Einheit und komplett in Schwarz: Bale und sein Sohn erschienen im klassischen schwarzen Anzug, während Sibi Blazic ein stilvolles, wadenlanges Kleid in derselben Farbe trug. Neben Sohn Joseph haben Bale und Blazic auch eine Tochter, Emmeline (20), die jedoch nicht mit von der Partie war.

Besonders ins Auge stach vor allem Bales neue Frisur - ein markanter Buzz Cut, der Spekulationen über eine bevorstehende Rolle anheizte. Schließlich ist der Schauspieler bekannt dafür, sich für jeden Charakter komplett zu verwandeln. Ob skelettartig dünn in "Der Maschinist", muskulös als Batman oder mit Bauch und Tolle in "American Hustle" - der Schauspieler scheut keine körperliche Herausforderung. Aktuell steht er für das Biopic "Madden" über die NFL-Legende John Madden vor der Kamera.

Christian Bale wird zu "Frankenstein"

Fans warten bereits gespannt auf seine Darstellung von "Frankenstein" in "The Bride" - eine Neuinterpretation des Horrorklassikers von Schauspielerin Maggie Gyllenhaal (47). Bereits im vergangenen Jahr gewährte sie einen ersten Blick auf den entstellten Bale.

Massive, mit Metallklammern durchzogene Narben sind auf seiner Stirn und der Brust zu erkennen. Zugleich schaut unter seinem geöffneten Hemd auch eine Tätowierung hervor - das englische Wort "Hope", also "Hoffnung". Der Hintergrund: "The Bride" ist eine modernere Umsetzung der Geschichte und verfrachtet sie ins Chicago der 1930er Jahre. Der Film soll im März 2026 in die Kinos kommen. Auch Bales Sohn Joseph wird in dem Film in einer kleinen Rolle zu sehen sein.