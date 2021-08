Chrissy Teigen zeigt neue Frisur - inspiriert von Kourtney Kardashian

US-Model Chrissy Teigen hat sich von den längeren Haaren verabschiedet. Der veränderte Look ist von Reality-Star Kourtney Kardashian inspiriert.

Chrissy Teigen (35), US-Model und Ehefrau (seit 2013) von Superstar John Legend (42), hat sich von ihrem längeren gewellten Haar verabschiedet. Ihren neuen Look - ein kurzer Bob mit Mittelscheitel und glattem Haar - zeigt sie .

Kourtney Kardashian machte es vor

Inspiriert ist die neue Frisur offenbar von Reality-TV-Star Kourtney Kardashian (42, "Keeping Up with the Kardashians"). Denn Teigen schreibt zum Clip: "weil Kourtney Kardashian so keeeeyute aussah!". Besagte Kardashian hatte sich unlängst ebenfalls von ihrem langen Haar getrennt und die Veränderung gezeigt.

Der neue Haarschnitt von Chrissy Teigen kommt gut an. 3,2 Millionen Likes hat sie nach rund zehn Stunden für den Post eingesammelt. Und auch der Kardashian-Jenner-Clan reagierte bereits: Kourtney Kardashian schrieb "Wow", ihre Mutter Kris Jenner (65) kommentierte "Großartig".