Chrissy Teigen zeigt ihren Babybauch im rosa Paillettenkleid

Chrissy Teigen präsentiert stolz ihren Babybauch in einem rosa Paillettenkleid, während Ehemann John Legend bei den Emmy Awards 2022 einen weißen Gucci-Smoking trägt.

US-Model Chrissy Teigen (36) und Ehemann John Legend (43) präsentierten bei den Primetime Emmy Awards am Montagabend in Los Angeles ihr aktuell größtes Glück. Und das ist nicht etwa eine weitere Trophäe, sondern der wachsende Babybauch der 36-Jährigen.

Das schwangere Model erschien in einem langärmeligen, bodenlangen, semitransparenten und vor allem enganliegenden rosa-grau schimmerndem Paillettenkleid. In der einen Hand trug Teigen eine rosa Clutch, die andere legte sie immer wieder auf ihren Bauch. Gleiches tat auch Legend, der sich zu diesem feierlichen Anlass in einen weißen Gucci-Smoking geworfen hatte.

Fehlgeburt vor zwei Jahren

Dass das Paar erneut ein Kind erwartet, hatte Auf einem Bild zeigt sie sich in einem Crop-Top und Spitzenunterwäsche mit deutlich sichtbarem Babybauch. Erst vor zwei Jahren hatte sie eine Fehlgeburt erlitten.

Teigen und Legend sind seit 2013 verheiratet und bereits Eltern von Tochter Luna (6) und Sohn Miles (4).