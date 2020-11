Chrissy Teigen und John Legend feiern Joe Biden im Autokorso

Joe Biden wird neuer US-Präsident. Das feierten Chrissy Teigen und John Legend in einem Autokorso. Ihre Fans sind begeistert.

Seit Samstag (7. November) steht fest, Joe Biden (77) wird der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Mit dem US-Demokraten und der künftigen Vizepräsidentin Kamala Harris (56, ) freuten sich auch Chrissy Teigen (34) und John Legend (41). Das Model und der Musiker nahmen sogar an einem Autokorso teil - sehr zur Freude ihrer feiernden Fans.

"Bester Moment meines Lebens"

"Bester Moment meines Lebens (und der Kinder?)", kommentierte die 34-Jährige das Video einer Twitter-Nutzerin, . Darin sind sie und ihr Ehemann auf dem Dach ihres Autos sitzend zu sehen, um sie herum jubeln und feiern die Menschen auf der Straße. Zu mehreren Fotos von sich und Legend, die ein anderer User aufgenommen und gepostet hatte, : "Alle sind so schön und so glücklich, ich weine."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Das Promipaar hatte sich mit seinem Auto in Richtung West Hollywood aufgemacht, nachdem es in seiner Nachbarschaft in Beverly Hills nach dem historischen Moment still geblieben war. "Ich beneide alle, die in den Straßen feiern. In Beverly Hills ist es ruhig", .

Chrissy Teigen verschlief Joe Bidens Siegesrede

Nach ihrem Ausflug auf die Straßen Kaliforniens war das Model dann aber scheinbar zu erschöpft, um die Siegesreden des designierten US-Präsidenten Biden und der künftigen Vizepräsidentin noch mitverfolgen zu können. "Ich habe ein Nickerchen gemacht und die Reden verpasst", so Teigen am Abend.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann sandte sie dann eine deutliche Botschaft an den derzeit noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump (74). sieht man die 34-Jährige und den -Sänger mit den Köpfen wippend, im Hintergrund läuft der Song "FDT (Fuck Donald Trump)" der Rapper YG (30) und Nipsey Hussle (1985-2019). In ihrem Post verlinkte Teigen neben Trump selbst auch zahlreiche Mitglieder seiner Familie - darunter seine Tochter Ivanka Trump (39), deren Mann Jared Kushner (39) und seine Söhne Eric (36) und Donald Trump Jr. (42).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

John Legend und Chrissy Teigen hatten sich bereits im Wahlkampf öffentlich für Joe Biden und Kamala Harris ausgesprochen. Bei dem größtenteils virtuell abgehaltenen Parteitag der US-Demokraten trat der 41-jährige Musiker im vergangenen August sogar als Show-Act auf.