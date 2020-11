Chrissy Teigen steckt in einem "Trauerdepressionsloch", wie sie sagt. So ernst das klingt, ist dem Model doch ein wenig nach Scherzen zumute.

Chrissy Teigen (34) hat ein Update zu ihrem psychischen Gesundheitszustand gegeben. Demnach steckt das US-Model in einem "Trauerdepressionsloch", . "Ich twittere nicht viel, weil ich ehrlich gesagt in einer Art Trauerdepressionsloch stecke, aber macht euch keine Sorgen, weil ich so viel Hilfe um mich herum habe, damit es mir besser geht und ich bald wieder gesund werde", lauten ihre Worte.

Die Sätze danach muten dann schon etwas humorvoller an: "Sie rufen an, wenn es mir besser geht und ich zur Abholung bereit bin und sie vorbeikommen und mich abholen können, ok?", schreibt Teigen. "Danke und ich liebe euch!", schließt sie ihren Post.

Chrissy Teigen und John Legend lernten sich am Set des Musikvideos "Stereo" kennen. Seit 2013 sind sie verheiratet. Ihre Tochter Luna kam 2016 zur Welt, Sohn Miles im Jahr 2018. Am 1. Oktober 2020 hatte Teigen bekanntgegeben, dass sie das dritte gemeinsame Kind, Jack, verloren hat.