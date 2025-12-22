AZ-Plus
Chris Rea ist tot: Britischer Superstar stirbt nach schwerer Krankheit

Die Musikwelt trauert um Chris Rea. Der britische Sänger, der mit Hits wie "Driving Home for Christmas" weltberühmt wurde, ist nach einer kurzen und schweren Krankheit gestorben.
Chris Rea ist im Alter von 74 Jahren gestorben.
Chris Rea ist im Alter von 74 Jahren gestorben. © imago/ ZUMA Press Wire

Im Alter von 74 Jahren hat Chris Rea seine Augen für immer geschlossen. Wie seine Familie der BBC bestätigt hat, starb er am Montag (22. Dezember) im Kreise seiner Liebsten.

Chris Rea gestorben: Das ist über die Todesursache bekannt

"Mit tiefer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Chris bekannt", teilt ein Sprecher der Familie mit. Die Todesursache ist bereits bekannt: "Er ist heute Morgen nach kurzer Krankheit friedlich im Krankenhaus im Kreise seiner Familie verstorben." Eines der bekanntesten Werke des Musikers läuft in diesen Tagen in Dauerschleife im Radio: 1986 nahm Rea "Driving Home for Christmas" auf.

Beeindruckende Karriere startete erst im Alter von 20 Jahren

Geboren worden war der Künstler am 4. März 1951 in Middlesbrough, er stammt aus einer italienisch-irischen Arbeiterfamilie. Erst mit knapp 20 Jahren begann er Gitarre zu spielen, obwohl er lange von einer Karriere als Filmmusiker geträumt hatte. Seinen Durchbruch feierte Rea 1978 in den USA mit der Single "Fool If You Think It’s Over".

In den 80er Jahren machte er sich mit Titeln wie "Josephine" einen Namen in Deutschland und Europa. In seiner Heimat Großbritannien erklomm er jedoch erst 1989 die Charts mit "The Road to Hell", dann mit "Auberge". Nahezu 30 Millionen Platten verkaufte der introvertierte Blues- und Rockstar insgesamt.

Chris Rea war vor allem für seinen Hit "Driving Home for Christmas" weltbekannt.
Chris Rea war vor allem für seinen Hit "Driving Home for Christmas" weltbekannt. © dpa/Archiv

Schwere Krankheiten: Bauchspeicheldrüsenkrebs und Schlaganfall

Im Frühjahr 2000 wurde bei ihm Bauchspeicheldrüsenkrebs festgestellt. In einer 16-stündigen Operation in Deutschland mussten die Drüse und Teile des Magens entfernt werden. Seine offizielle Abschiedstour gab Chris Rea daher bereits 2006. Auf der bewegenden "Road To Hell and Back Farewell"-Tour wusste jeder, dass er den "Weg zur Hölle und zurück" schon hinter sich gebracht hatte.

Seither konnte Rea nur mit Tabletten und täglichen Insulinspritzen überleben. Auf ausgedehnte Tourneen musste er für Jahre verzichten; stattdessen konzentrierte er sich aufs Malen und nahm Bluesmusik im eigenen Studio auf. "Blue Guitars" (2005) resultierte in nicht weniger als elf CDs, dazu ein Buch mit eigenen Gemälden.

Im Dezember 2016 erlitt er einen Schlaganfall von dem er sich nur langsam erholte. Umso größer war der Schock, als er ein Jahr später mit seinem neuen Album "Road Songs for Lovers" tourte und in Oxford auf der Bühne zusammenbrach. Der Musiker hinterlässt seine Ehefrau Joan und zwei erwachsene Töchter.

2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Futurana vor 21 Minuten / Bewertung:

    Oh ich bin bestürzt. Fare well , Chris .

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Der wahre tscharlie vor 38 Minuten / Bewertung:

    Ein großartiger Sänger, Musiker und Mensch. Rest in Peace Chris Rea

    Antworten lädt ... Kommentar melden
