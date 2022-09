Chris Pine: Spuck-Attacke von Harry Styles ist "komplette Erfindung"

Nach der Venedig-Premiere ihres gemeinsamen Films "Don't Worry Darling" wurden Gerüchte laut, dass Harry Styles beim Screening des Films Kollege Chris Pine angespuckt haben soll. Ein Sprecher von Pine erklärt nun: "Das ist eine lächerliche Geschichte und eine komplette Erfindung."

Harry Styles (28) und Chris Pine (42) zeigten sich am vergangenen Montag bei der Premiere des Mysterythrillers "Don't Worry Darling" beim Filmfest in Venedig. Nach dem Screening sorgte der beiden Hauptdarsteller in den sozialen Medien für Aufruhr. Dort ist angeblich zu sehen, wie Styles beim Betreten des Saals dem sitzenden Pine in den Schoß spuckt.

Ein Sprecher von Pine sagte nun in einem Statement, : "Dies ist eine lächerliche Geschichte - eine komplette Erfindung und das Ergebnis einer seltsamen Online-Illusion, die eindeutig täuscht und alberne Spekulationen zulässt." Der Sprecher fügte betonend hinzu: "Nur um das klarzustellen, Harry Styles hat Chris Pine nicht angespuckt. Es herrscht nichts als Respekt zwischen diesen beiden Männern und jede andere Andeutung ist ein eklatanter Versuch, ein Drama zu schaffen, das einfach nicht existiert."

Streit beim Dreh?

Der Film von Olivia Wilde (38) startet am 22. September in Deutschland. Bei den gemeinsamen Dreharbeiten des Films soll sich zwischen Wilde und Styles mehr entwickelt haben. Die beiden sind seit einigen Monaten liiert. Nicht nur deshalb sorgte das Werk bereits vorab für Schlagzeilen: Zwischen Hauptdarstellerin Florence Pugh (26) und Wilde soll es beim Dreh zu einem Streit gekommen sein.

Im Film leben Alice (Pugh) und Jack (Styles) in der utopischen Gemeinde Victory, einer experimentellen Unternehmenssiedlung des streng geheimen Victory-Projekts. Der gesellschaftliche Optimismus der 1950er-Jahre, den Victory-CEO Frank (Pine) versprüht, durchzieht jeden Aspekt des täglichen Lebens in dieser verschworenen Gemeinde mitten in der Wüste. Doch dann legen sich erste Schatten über das idyllische Leben, und es wird deutlich, dass hinter der verführerischen Fassade etwas Unheimliches lauert.