AZ-Plus

Chris Hemsworth: Geburtstagsparty mit Brüdern und Promis

Zum 42. Geburtstag gönnte sich Schauspieler Chris Hemsworth eine Luxusparty auf Ibiza. Dort tummelten sich neben seinen berühmten Brüdern Liam und Luke auch Matt Damon oder Rita Ora.
(eyn/spot) |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Chris Hemsworth wurde am 11. August 42 Jahre alt.
Chris Hemsworth wurde am 11. August 42 Jahre alt. © imago/ABACAPRESS/Stuart Hardy
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Chris Hemsworth hat seinen 42. Geburtstag am Montag mit einer spektakulären Party auf einer Jacht vor Ibiza gefeiert. Dafür versammelte der australische Schauspieler eine namhafte Runde um sich: Neben seinen Brüdern Liam (35) und Luke (44) gesellten sich auch Hollywoodstar Matt Damon (54), Sängerin Rita Ora (34) und deren Ehemann, "Thor: Love and Thunder"-Regisseur Taika Waititi (49), zur Geburtstagsgesellschaft.

Bilder, die "TMZ" vorliegen, zeigen die Gäste auf dem Weg zu der sommerlichen Party. Dem US-Promi-Portal zufolge begannen die Feierlichkeiten mit einem Mittagessen in einem angesagten Restaurant auf der spanischen Insel, bevor es im Schlauchboot weiter auf die luxuriöse Jacht ging.

Liam Hemsworth wünscht sich Muskeln wie sein Bruder

Natürlich durften auch öffentliche Grüße an den Marvel-Star nicht fehlen. Sein jüngerer Bruder Liam teilte auf Instagram ein Foto des Geschwister-Trios am Meer, das vermutlich während der gemeinsamen Zeit auf Ibiza entstanden ist. "Alles Gute zum Geburtstag, Bruder Chris! Danke, dass du immer so eine wunderbare Legende bist. Verändere dich nie. Ich hoffe, ich habe Bauchmuskeln wie du, wenn ich groß bin. Ich liebe dich", schrieb Liam zu dem Selfie, auf dem das Geburtstagskind ohne Shirt zu sehen ist.

Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Auch Chris' Ehefrau Elsa Pataky (49) ließ es sich nicht nehmen, öffentlich zu gratulieren. "Alles Gute zum Geburtstag an meinen Rocky Balboa. Du bist der Beste der Besten", postete die spanische Schauspielerin ihre eigene Geburtstagsbotschaft zu einem Video mit Bildern ihres Mannes auf Social Media.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.